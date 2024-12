Un livre créé avec l'IA remporte le Prix “J’aime le livre d’art” 2024

La septième édition de l’opération J’aime le livre d’art confirme son succès, soutenue par plus de 400 librairies en France et à l’international. Qu’elles soient situées en centre-ville, en zone rurale ou dans des centres commerciaux, ces librairies témoignent de leur passion commune pour le livre d’art et le beau livre.

L’année a débuté avec un premier temps fort : le Prix des libraires « J’aime le livre d’art », remis le jeudi 12 décembre dans les salons de l’Hôtel de la Marine à Paris. Le lauréat 2024 est Les ruines de Paris, de Nathan Devers, en collaboration avec les photographes passionnés d'urbex Romain Meffre et Yves Marchand (Albin Michel). Cet ouvrage marie photographie et intelligence artificielle pour imaginer un Paris abandonné et « photographier l’avenir ».

Il succède au lauréat de 2023, Poésies d'Emily Dickinson - Illustrées par la peinture moderniste américaine, préfacée par Lou Doillon et Anna Hiddleston, et traduite par Françoise Delphy et Anne Guillemet (éditions Diane de Selliers).

Des vitrines créatives pour célébrer le livre d’art

L’opération J’aime le livre d’art se poursuit jusqu’à la fin janvier 2025. Durant cette période, les librairies participantes conçoivent des vitrines et tables originales pour mettre en avant les ouvrages sélectionnés et soumettent leurs créations à un concours.

En février 2025, le Prix de la plus belle vitrine ou table récompensera deux librairies : l’une en Île-de-France ou à Paris, l’autre en région. Les lauréats bénéficieront d’un week-end culturel sur mesure pour deux personnes, une récompense qui célèbre leur créativité et leur engagement pour le livre d’art.

Par Louella Boulland

