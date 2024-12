Chez Editis, des représentants déplorent “un dialogue social très dégradé

Paru il y a plus de trois décennies en version originale, Trainspotting a fait connaître le nom d'Irvine Welsh et la bande de toxicomanes déjantés formée par Mark Renton, Sick Boy, Spud ou Franco Begbie. Après plusieurs suites et romans dérivés, Welsh prépare Men in Love, qui commencera juste après la fin de Trainspotting.