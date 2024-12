L’autre grande voix néerlandaise de la Shoah

Judith Koelemeijer, sa biographe, comble brillamment cette lacune. Après dix années d’enquêtes approfondies, elle a reconstitué la vie d’Etty Hillesum en s’appuyant sur une multitude d’archives, des documents inédits, des témoignages de survivants et de leurs descendants, ainsi que des recherches menées en Russie, aux États-Unis et en Israël. Elle replace Etty dans son contexte familial, social et historique, dépeignant son père érudit, émancipé de la communauté juive traditionnelle d’Amsterdam, et sa mère, originaire de Russie.

Judith Koelemeijer dévoile également une jeune femme engagée politiquement, militante d’extrême-gauche, investie dans la lutte contre le fascisme et le soutien aux Républicains espagnols. Elle nous présente une femme sensuelle, aux amours intenses et tumultueuses, et brosse un portrait vivant du quotidien d’Amsterdam sous l’occupation nazie, alors que l’étau se resserre inexorablement.

Qu’est-il advenu d’Etty Hillesum et de sa famille après leur arrivée à Auschwitz, le 9 septembre 1943 ? Dans un chapitre, Judith Koelemeijer retrace les différentes hypothèses sur les derniers moments d’Etty, sans chercher à reconstituer ce qui reste incertain.

Les Éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Judith Koelemeijer, née en 1967, est journaliste. Elle a travaillé pour le quotidien De Volkskrant jusqu’en 2000, avant de se consacrer pleinement à l’écriture. Elle vit et exerce son métier à Amsterdam.

Par Hocine Bouhadjera

