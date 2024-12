À Lire et Faire Lire, les enfants aussi sont bénévoles

ActuaLitté : Comment avez-vous commencé à vous impliquer auprès de Lire et Faire Lire ?

Didier Magnat : J'ai toujours été passionné par la lecture, un intérêt profondément ancré en moi. Au sein du comité d'entreprise d'EDF, j'encadre des activités dans des centres de vacances, où nous proposons de nombreux programmes pour les adultes comme pour les enfants. Le comité d'entreprise a intégré le programme Lire et Faire Lire grâce à une convention avec l'UNAF. C'est ainsi que j'ai commencé à m'impliquer.

Après une carrière chez RTE, la filiale d'EDF qui gère le réseau public de transport d'électricité haute tension, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un bénévole relais. Ces personnes jouent un rôle clé, coordonnant, pour donner une idée, environ cinquante à soixante lecteurs et lectrices bénévoles à Royans et ses communes avoisinantes. Il m'a suggéré de participer à trois interventions différentes, chacune animée par une personne différente. Après une formation, mon engagement actif en tant que bénévole a commencé.

Dans quel type d’établissement intervenez-vous, et pourquoi ce choix ?

Didier Magnat : J'ai commencé mon parcours de bénévole à Saint-Sulpice-de-Royans, puis à Mornac-sur-Seudre. Au fil des années, ma mission a évolué avec l'arrivée de nouveaux bénévoles, ce qui m'a amené à intervenir dans d'autres écoles. J'ai également élargi mon activité des classes de maternelle aux cours élémentaires. Aujourd'hui, je suis de retour à Saint-Sulpice et j'occupe également le rôle de bénévole relais, ce qui signifie que je suis responsable de la gestion de l'ensemble du groupe de bénévoles.

Quelles sont vos relations avec les enfants, et que constatez-vous à travers ses interactions par l'entremise du livre ?

Didier Magnat : L'interaction avec les enfants dans le cadre de ce programme est pour moi source de grande satisfaction. Ils montrent un réel intérêt et participent activement. Certains demandent à entendre de nouvelles histoires et reviennent la semaine suivante, impatients d'écouter la suite. Le choix des albums jeunesse est vaste, offrant une multitude d'histoires et de sujets variés.

Il est par ailleurs crucial, selon moi, d'être attentif aux différentes maturités des enfants, en fonction des âges. Tous ne se développent pas à la même vitesse et n'ont pas le même niveau de compréhension par ailleurs. Je m'assure toujours d'avoir plusieurs livres adaptés à divers publics, pour que chaque enfant puisse participer et apprécier la lecture. Être bénévole signifie aussi reconnaître que les enfants choisissent de donner de leur temps, particulièrement lors des activités périscolaires. Ils sont, dans ce sens, bénévoles, tout comme moi.

Quel livre présenté aux enfants vous a le plus marqué ?

Didier Magnat : Le dernier livre que j'ai lu me marque toujours, mais il y a des ouvrages que je relis toujours avec plaisir, comme Les Trois Brigands, de Tomi Ungerer (L'École des loisirs). Les enfants apprécient beaucoup. Je lis régulièrement aussi, entre autres, La petite fille et le monstre, d'Albena Ivanovitch-Lair, Robert Giraud et Stéphane Girel, une histoire du Père Castor. D'autres titres captivent les jeunes esprits, quand les histoires font un peu peur par exemple. Les livres un peu transgressifs apportent toujours des sourires aussi.

Qu'apporte Lire et Faire Lire aux bénévoles et aux enfants ?

Didier Magnat : C'est une richesse que de partager ces moments avec les enfants et leurs parents, cela donne un sens à ma vie. Ces moments, qui doivent s'inscrire dans le plaisir avant tout, sont précieux. Parfois, un livre ne rencontre pas le succès escompté, mais la plupart du temps, les enfants sont contents. Nous partageons alors un moment de bienveillance. À une époque où cette notion vaut beaucoup, ces instants sont inestimables.

Nous ne sommes pas des éducateurs, mais des lecteurs. Nous choisissons des livres que nous aimons et que nous pensons être appréciés par les enfants. Malgré tout, il m'est arrivé de proposer un livre sur l'histoire de Rosa Parks Juste après, ils ont demandé à l'institutrice de leur en dire plus sur Rosa Parks et ses combats. Lorsque je raconte une histoire centrée sur la solidarité, ce n'est pas du hasard. Nous essayons toujours de transmettre des messages positifs.

