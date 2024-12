L’insaisissable Françoise Sagan, dans La Grande Librairie, ce mercredi

La romancière Anne Berest lui rend un vibrant hommage en signant cette année la préface de deux de ses livres : Derrière l’épaule et Le miroir égaré (Livre de poche). Il y a 10 ans, son essai Sagan, 1954 (Stock/Livre de poche) retraçait déjà la fracassante entrée en littérature d’une jeune fille de 18 ans. Et l’antichambre d’une légende faite de scandales et d’excès.

On ira justement chercher ce qui se trame derrière la légende. D’abord en tirant le portrait d’une observatrice avisée de son temps. Olivia de Lamberterie, dont le titre du premier livre, Avec toutes mes sympathies (Stock/Le livre de poche) était un clin d’œil à Françoise Sagan, reviendra notamment sur les écrits journalistiques de la romancière qui témoignent de son engagement et de sa lucidité quant aux grands enjeux de son époque. Un aspect peu commenté d’une œuvre protéiforme.

Une œuvre dont la valeur semble avoir été longtemps sous-estimée. Dans Sagan à contre-courant (Presse Sorbonne Nouvelle), la chercheuse Céline Hromadova redonnait ses lettres de noblesse à une romancière peu étudiée en France et battait en brèche le préjugé d’une œuvre sans profondeur. Elle co-dirige également un brillant ouvrage intitulé Bonjour tristesse 1954-2024 (Classiques Garnier).

Denis Westhoff, fils unique de Françoise Sagan, s’est donné la mission de faire perdurer son héritage. Cette année, il consacre à sa mère une biographie riche en anecdotes et en photographies : Les Années Sagan 1954-1985 (éditions Gourcuff Gradenigo). Et célèbre comme il se doit le soixante-dixième anniversaire de Bonjour Tristesse (Julliard / Pocket) qui ne cesse d’être réadapté et qui continue de séduire les jeunes générations.

Les raisons de ce succès ? Réponses avec les écrivains Clara Dupont-Monod et Charles Dantzig, dont le Dictionnaire égoïste de la littérature française » (Grasset) fait la part belle à celle qu’il appelle non sans tendresse « la romancière de l’indulgence ».

Jérôme Garcin, qui a de nombreuses fois rencontré Françoise Sagan, fera quant à lui découvrir aux élèves de 2nde 2 du Lycée Frémont, à Lisieux, Un peu de soleil de l’eau froide (Livre de Poche), l’histoire ô combien saganesque d’une brulante passion virant à la tragédie.

Enfin, Edouard Leroy, de la librairie « L’écume des pages », l’une des seules librairies à être ouverte jusqu’à minuit, nous présentera trois livres de celle dont le fantôme hante encore les rues, les clubs et les nuits de Saint-Germain-des-prés à Paris…

L’insaisissable Françoise Sagan !

À mercredi, rendez-vous sur France 5 à 21 h.

