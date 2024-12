Akira Mizubayashi, maestro du Prix Littéraire des Musiciens

Le palmarès du Prix Littéraire des Musiciens 2024 :

Prix Roman et Prix du Public

Suite inoubliable d’Akira Mizubayashi (Gallimard)



Prix Essai

En avant la musique ! Glenn Gould de Lionel Esparza (Éditions des Equateurs/France Musique)



Prix Jeunesse

Clara Schumann de Marie Leclercq, illustrations de Fanny Ducassé, narration Elsa Lepoivre, Célia Oneto Bensaid, piano (livre CD Didier Jeunesse)

Mention Spéciale du Jury

Le monde de Bach de Gilles Cantagrel (Éditions Fugue)

Le jury 2024 réunissait Fabien Cali, compositeur ; Lisa Cat-Berro, saxophoniste de jazz et compositrice ; Dana Ciocarlie, pianiste ; Gavin's Clemente Ruiz, écrivain ; Camille Delaforge, claviériste et cheffe d'orchestre ; Hervé Platel, professeur de neuropsychologie ; Jérôme Voisin, clarinettiste, Orchestre Philharmonique de Radio France et Noëmi Waysfeld, chanteuse.

Le prix du Public est décerné par un jury composé de lectrices et lecteurs de toute la France et de la Médiathèque de Sèvres.

Le Prix Littéraire des Musiciens est organisé par l'association Musiques en toutes Lettres. Il récompense des ouvrages qui aident à mieux comprendre et aimer la musique classique et qui ouvrent les portes de cet univers.

L’année dernière, le prix du roman a été décerné à Federico Maria Sardelli pour son livre L’« affaire Vivaldi » (Van Dieren Éditeur). Le dernier mouvement, de Robert Seethaler, publié par Sabine Wespieser éditeur, a obtenu le Prix du Public. Le Prix Essai revenait à Mozart était une femme d’Aliette de Laleu (Stock).

Du côté de la littérature jeunesse, le Prix Jeunesse avait récompensé Coeur de pierre d’Agnès et Léonard Desarthe, avec des illustrations de Marc Boutavant (Gallimard Jeunesse). Enfin, une Mention Spéciale a été attribuée à John d’Emmanuel Bourdier (Flammarion Jeunesse).

Photographie : Akira Mizubayashi, en 2019 (G.Garitan, CC BY SA 4.0)

