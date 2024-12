Haruki Murakami : l’emprise du désir

Hajime, le narrateur-héros, aime Shimamoto-san, mais le destin les éloigne et ce n’est que quand il s’est marié avec Yukiko, qu’il est devenu père de deux filles, qu’il revoit celle qui comblait son cœur à douze ans, pour le meilleur et pour le pire. Son existence bascule d’un coup, et tous les repères qui l’ordonnent, happée par un « puits sans fond » où brille une étrange lueur. Une quête intense commence dès lors, qui lance son être en profondeur.

Monde parallèle

La magie du roman, son charme prenant, tient d’abord à sa poésie. Or celle-ci se cristallise dans la femme aimée, dont le secret hante le récit.

Une jambe qui boîte gracieusement, un air qui revient autour d’elle, gris et pluvieux, et s’ouvre un monde parallèle, où s’engouffre l’impossible. Leitmotive obsédants, signatures corporelle et atmosphérique, ces deux éléments tissent l’ambiance du livre qui suggère la fragilité, les limites de la volonté humaine.

Sensiblement, ils donnent accès à un autre rythme, à un espace-temps qui déroute la linéarité habituelle, coupe aux rails chronométriques pour rallier un monde irréel, comme tout le monde en chercherait un, selon Hajime.

Or ce monde qui s’apparente à un « jardin imaginaire flottant dans les airs », tel un éden, correspondrait à celui des fictions vitales, en dernier ressort — des utopies fondamentales, sans lesquelles l’existence serait invivable.

L’appel du vide

Effectivement, ce lieu parfait, transcendant, que le roman thématise en évoquant les clubs de jazz conçus par Hajime, et dont il fait des métaphores de la création littéraire, touche au manque et au vide, tout ensemble. D’où l’ambivalence extrême de ce concept dans le livre : d’un côté, il est nécessaire pour créer, imaginer, avancer, avoir du jeu pour le faire, et il est alors synonyme de vie. D’un autre côté, il représente la mort, qu’il s’agit justement d’oublier par le biais d’illusions idéales. Le vide comporte deux visages contraires, pouvant être vacance, virtualités ouvertes, ou néant définitif.

Nous tombons en métaphysique, où gît l’existence. Au cœur du temps, notamment, comme le montre l’héroïne qui, faisant l’amour à Hajime, « semblait cajoler le temps lui-même. C’était le temps qu’elle caressait, qu’elle suçait, qu’elle léchait », précise le narrateur, incarnant ce qui nous échappe, le mêlant au charnel, brouillant les frontières de façon dangereuse.

La belle et la mer

Cette dimension fusionnelle, amniotique, originelle, le roman l’accuse par le troisième leitmotiv qui nimbe l’héroïne : la couleur bleue et, au-delà, par ce qu’elle figure : la mer ou l’océan, une immensité liquide.

Redoublant la symbolique du vide, l’eau se révèle équivoque dans l’histoire. Elle donne la vie et la noie, l’asphyxie parfaitement, comme le bouche-à-bouche avec neige fondue qui sauve Shimamoto-san dans un parking de bowling désert le signale, et le fond mort de l’océan que visualise Hajime en revoyant la face spectrale de celle qu’il a coulée malgré lui : Izumi.

Elle touche au cycle de la vie par le geste de l’héroïne qui verse les cendres de sa fille dans un fleuve pour qu’elles gagnent la mer puis s’évaporent jusqu’au ciel pour devenir pluie, baigner le monde, harmonieuse.

C’est l’eau, d’ailleurs, qui clôt le livre dans une vision ambiguë, à l’image du désir — tel un déluge insu, infini.

Par Galien Sarde

