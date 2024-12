Les Éditions à la renverse : un projet des étudiants de la Sorbonne

« Il faudrait quelque chose de vraiment audacieux pour les illustrations. Et toi, que penses-tu de ce texte, pas mal non ? Touchez ce papier, c’est exactement ce qu’il nous faut ! » La cause de cette agitation ? La création d’une nouvelle maison d’édition autour d’un projet unique par les étudiants de la Sorbonne.

La genèse d’une maison d’édition

Depuis plus de dix ans, Sorbonne Université, en collaboration avec l’Asfored, se donne pour mission de former les futurs professionnels du monde du livre à travers son programme de master CREM (Création éditoriale multi-supports), qui couvre tout le champ des compétences requises chez un éditeur. Aussi exigeant que professionnalisant, ce parcours offre également la chance aux étudiants d’effectuer un apprentissage dans une structure éditoriale.

Après une première année de maîtrise où les étudiants découvrent le monde de l’édition et élaborent un projet de collection, le moment tant attendu de la rentrée est finalement arrivé. Rejoints par quinze nouvelles recrues aux profils variés, les membres de la promotion 2024-2025 des CREM 2 peuvent enfin s’engager dans leur grande réalisation annuelle : la création d’une maison d’édition éphémère qui publiera un ouvrage sur un thème donné, l’animal.

Ce sujet a été imaginé par les deux encadrantes du master : Hélène Védrine, maîtresse de conférences et directrice des Presses universitaires de la Sorbonne, et Blanche Cerquiglini, essayiste et éditrice chez Gallimard pour la collection « Folio classique ».

L’animal, thème très actuel, a donné lieu à une réflexion profonde sur notre rapport au vivant et sa place dans l’imaginaire collectif. Surtout, les étudiants ont eu l’occasion de concevoir un ouvrage unique qui repense l’animal à l’aune des grands enjeux contemporains. Mais avant de publier un livre, il leur fallait une maison d’édition. C’est chose faite avec Les Éditions à la renverse. Un nom qui évoque leur ambition : bousculer les préjugés et explorer les alternatives.

Redécouvrir la fable

À trente, il faut s’organiser et surtout se mettre d’accord ! Les étudiants ont soigneusement pesé leur décision : ils proposeront un ouvrage tête-bêche illustré mêlant fables anciennes et réécritures.

Souvent associée à l’enfance et aux salles de classe, la fable retrouve ici sa force originelle : son potentiel subversif s’exprime à travers les formes qu’ils réinventent et les thèmes qu’ils abordent, pour questionner, déstabiliser et redéfinir les conventions.

Concrètement, on retrouvera d’un côté de ce recueil tête-bêche, trente fables de leur choix, et de l’autre, trente réécritures de ces mêmes fables par les auteurs ayant répondu à un appel à textes. Cette maquette originale et dynamique matérialise leur intention de réécrire et de renverser la fable.

Un projet à suivre

L’association Effervescence, en partenariat avec Actualitté, vous propose de retrouver une série d’articles reprenant les aventures de ces apprentis éditeurs. Dans quelques semaines, nous reviendrons vous parler de la campagne de financement et du montage financier de ce livre qui leur tient tant à cœur !

Et si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez d’ores et déjà découvrir leur page Instagram (@editionsalarenverse) ou leur site web.

Jeanne Mouton & Victor Wolf

