Cyberpunk: Edgerunners se décline en manga

Bien accueillie par la critique et par les spectateurs, Cyberpunk: Edgerunners, diffusée à partir de 2022 sur la plateforme Netflix, prolongeait le jeu vidéo Cyberpunk 2077 avec 10 épisodes se déroulant dans Night City.

Deux ans plus tard, aucune saison 2 n'a été annoncée - pour le moment -, mais CD Projekt Red, le développeur du jeu Cyberpunk 2077, et Netflix ont confirmé une nouvelle collaboration à venir, sans fournir de détails pour l'instant.

Pour les spectateurs les plus impatients, il sera possible de prolonger Cyberpunk: Edgerunners avec un manga, titré Cyberpunk: Edgerunners Madness. Le groupe japonais Kadokawa a révélé un visuel, qui reprend l'identité graphique de la série et quelques personnages, en présentant le récit comme un préquel de la série animée.

L'écrivain polonais Bartosz Sztybor, directeur narratif chez CD Projekt Red, signe ce manga, avec Asano aux illustrations. En France, la série sera publiée par Panini, qui a déjà publié plusieurs titres dérivés du jeu vidéo, dont Cyberpunk 2077 No Coincidence, de Rafal Kosik (traduit par Stefan Kielbasiewicz et Antoine Bernadet), et Cyberpunk 2077 Où est Johnny, de Bartosz Sztybor, Giannis Milonogiannis et Roman Titov (traduit par Thomas Davier).

La date de parution n'est pas encore annoncée.

