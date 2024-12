Le FIBD et 9e Art+ : “Nous avons besoin de stabilité

ActuaLitté : Depuis combien de temps 9e Art+ est-il le prestataire du FIBD ? Quelle forme prend la relation entre les deux entités ?

Delphine Groux : 9e Art+ assure l’organisation du FIBD depuis 2007 au moment où cette structure a été spécialement créée, tout en reprenant l’ensemble des salariés de l’Association du FIBD. L’accord contractuel date de cette période.

Quelle est la teneur de ce contrat entre la société et l'association ?

Delphine Groux : Ce contrat est porteur d’une délégation relative à la gestion du Festival, laquelle s’accompagne de différentes formes de reporting de la part de 9e Art+ à l’Association du FIBD, ainsi que de différents verrous relatifs aux grandes orientations de l’événement (son concept, ses dates de déroulement, sa localisation…).

Comment l'association évalue-t-elle l'action de la société 9e Art+ ?

Delphine Groux : Comme une réussite objective. Nous nous réjouissons chaque année de l’avancée de la manifestation et de son rayonnement grandissant. Pour le dire simplement, Le Festival est la première manifestation dans le secteur du livre en France et l’un des plus grands événements culturels français, à l’image de Cannes et Avignon dans leur art respectif. Ce qui a permis par exemple d’être positionné au même rang que ces événements dans le cadre de l’olympiade culturelle du COJO de Paris 2024.

Je pourrais citer également le développement considérable de la dimension internationale (Canada, Espagne) et ce qui fait la fierté d’Angoulême et de tout le territoire, la désignation de la ville en tant que ville créative de l’Unesco au titre de la bande dessinée. Le socle est véritablement le Festival et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Par ailleurs, j’observe que l’événement fédère pratiquement tous les acteurs du marché de la bande dessinée, possède des Partenaires média de premier plan, des entreprises partenaires (alors qu’aucun événement dans le domaine du livre n’en possède à un niveau significatif)…

En 2021, la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine avait mis en avant un montage financier autour de la société Partnership Consulting, qui appartient à Franck Bondoux, également fondateur de 9e Art+. L'association a-t-elle pris en compte les conclusions de ce rapport ?

Delphine Groux : Avant d’évoquer les recommandations de la Chambre, (qui sont censées pointer les véritables enjeux au regard de ses prérogatives), il est fondamental de préciser que 9eme Art+, au-delà de son expert-comptable, fait certifier ses comptes (alors qu’il n’en a pas l’obligation légale). Cela implique donc que chacun des flux financiers est examiné par un Commissaire aux comptes et fait l’objet d’une justification, y compris naturellement les flux entre 9eArt+ et Partnership Consulting. D’ailleurs la CRC souligne dans son rapport que « l’ensemble des obligations légales sont remplies par la société ».

Pour en revenir au rapport de la CRC, nous retenons qu’à l’issue de deux ans de contrôle et alors qu’elle avait la possibilité d’établir toutes sortes de recommandations en relation avec ce qu’elle évoque, ce rapport est porteur de seulement trois recommandations marginales, même étranges et décalées (au regard de l’événement). Les voici pour mémoire :

1° « Une demande d’intégration des apports en nature de la Ville d’Angoulême dans les comptes de 9eArt+. »

Précision : Ce sont les Commissaires aux comptes qui se sont succédé qui considèrent ne pas pouvoir intégrer, au regard de la loi, l’apport en nature de la Ville d’Angoulême.

2° « Une demande de destruction de la billetterie invendue. »

Précision : la billetterie est entièrement gérée par France Billet (filiale de la FNAC). Les billets sont émis au fur et à mesure des ventes, il n’y a donc pas d’invendus (comme ça peut être le cas pour la billetterie d’un concert ou d’un stade). Par ailleurs, le code général des impôts demande de conserver les billets invendus pendant trois ans.

3° « La production d’un rapport moral annuel (sans indication de ce que ce rapport doit comporter spécialement). »

Précision : 9eArt+ rédige un rapport moral depuis sa création (ces rapports avaient d’ailleurs été tous transmis à la CRC).

L’Association du FIBD s’est naturellement préoccupée du rapport de la CRC, tout comme les Partenaires publics et a questionné 9eArt+ afin d’obtenir les précisions nécessaires, ce qui a été le cas.

Concernant Partnership Consulting, nous notons que cette structure est constamment à l’origine de la venue des nouveaux partenaires.

D'autres prestataires se sont-ils manifestés pour assurer l'organisation du FIBD ? Si oui, lesquels ? L'association étudie-t-elle d'autres candidatures ?

Delphine Groux : Pas à ma connaissance. Ce qui est assez logique dans la mesure où (si cela devenait un sujet), cela nécessiterait une expertise qui va bien au-delà d’un organisateur d’événement classique, aussi important soit-il. Je rappelle que, la structure, installée à Angoulême, est entièrement dédiée au Festival. Elle a développé une expertise unique avec une équipe ultra performante est totalement intégrée dans l’écosystème du territoire et de la bande dessinée.

Dans l’environnement en perpétuelle évolution et aux contours incertains, nous avons besoin de stabilité et ne souhaitons pas fragiliser le Festival. Nous sommes les gardiens du Temple. Nous n’étudions donc pas spécialement de candidature.

Comment l'association envisage-t-elle le renouvellement ou la dénonciation de la convention avec 9e art+ ? Est-il possible de renégocier cette convention ?

Delphine Groux : Comme je vous le signalais à la 1ère question, après près de 20 ans de bons et loyaux services, nous sommes satisfaits des efforts produits par 9e Art+ et lui sommes reconnaissants d’avoir su faire progresser, développer, conserver et hisser la manifestation au premier rang... Tout en restant fidèle aux principes fondateurs de l’Association, à Angoulême. Les faits sont là !

À partir de là, nous avons souhaité engager une réflexion entre l’Association du FIBD et 9eArt+ pour envisager de capitaliser sur cette réussite afin de parvenir à une structuration solide, durable, alors qu’en même temps, il existe beaucoup de paramètres externes à prendre en compte (pandémies, évolutions climatiques, sécurité, finances publiques…).

L’idée est aussi d’être en phase avec des dimensions régionales, nationales et internationales et naturellement également avec les créatrices et créateurs, ainsi qu’avec les acteurs économiques du marché et les axes de progrès possibles. Se précipiter n’aurait aucun sens, car des concertations, notamment avec nos Partenaires publics sont nécessaires.

Pour le moment, nous avons commencé à engager une réflexion afin de bâtir un projet en interaction avec 9e Art+. Il sera présenté à nos interlocuteurs en temps voulu, en dehors de toute forme de précipitation et de pression. Si des difficultés survenaient au cours de nos discussions, nous pourrions ouvrir notre démarche au-delà, mais à ce stade nous avons une équipe fortement engagée au service de l’événement et qui a fait ses preuves.

