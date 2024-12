Le romancier libanais Mohammed Tarazi, Prix Naguib-Mahfouz

Décerné au Caire, au sein de l'Université américaine au Caire, le Prix Naguib-Mahfouz constitue une véritable institution égyptienne, suivie et scrutée par le monde littéraire arabe. Six ouvrages étaient finalistes de cette cuvée 2024, sélectionnés par un jury que présidait la traductrice Sarah Enany et qui réunissait Kay Heikkinen, Ahmed Taibaoui, Youssef Rakha et Maysa Zaki.

« Bien que le livre traite du Liban d'aujourd'hui, il dépasse les limites de son propre cadre spatial et temporel afin de dévoiler une réalité humaine plus universelle pour ceux d'entre nous qui, dans notre société contemporaine, vivent dans des villes qui étouffent les âmes et tuent les rêves », a souligné Sarah Enany dans son discours, prononcé le 11 décembre dernier.

Mohammed Tarazi a accepté sa récompense en constatant que celle-ci lui conférait « une voix ». « Cette voix a pris la forme d'une médaille portant le nom du grand écrivain Naguib Mahfouz, me plaçant parmi les créateurs remarquables, reconnus pour leur excellence littéraire et leur posture inébranlable contre la haine et la tyrannie. »

Le roman Mīkrūfūn kātim Ṣawt retrace la crise ininterrompue vécue par le Liban depuis quelques années, entre la gestion de la pandémie, la pénurie de biens de première nécessité, et les déboires qui ont suivi l'explosion au sein du port de Beyrouth.

À LIRE - Amina Damerdji, Prix de la littérature arabe des lycéens 2024

En tant que lauréat, Tarazi reçoit une dotation de 5000 $, mais aussi une traduction en langue anglaise de son récit, qui sera publié par Hoopoe, une filiale de la maison d'édition universitaire de l'Université américaine au Caire.

181 candidatures d'ouvrages ont été reçues cette année, en provenance de 18 pays du monde arabe.

Photographie : Mohammed Tarazi (AUC Press)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com