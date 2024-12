L'accès à la culture, “un pilier de notre pacte républicain

Tenir ensemble !

Les récentes annonces de la Région des Pays de la Loire dans le cadre de la préparation du budget 2025, sans échanges ni concertations préalables, font état d’une réduction brutale et inédite de ses financements dans le domaine de la culture (mais aussi ceux du sport, du bénévolat, de la vie associative et de l’égalité femme-homme) : le chiffre, incroyable, de 73 % de coupes budgétaires

est ainsi évoqué !

De nombreux acteurs vont être touchés parmi lesquels l’association 303, qui porte

la revue régionale éponyme mais aussi une activité éditoriale menée en partenariat avec de nombreuses collectivités locales autour du patrimoine et de la création artistique. L’association verra sa subvention baisser de 50 % l’an prochain, avant sa suppression définitive en 2026. Elle ne pourra évidemment faire face à un tel choc ! Une équipe de cinq salariées pourrait être dissoute. Nous n’osons pas le croire.

Il est bon de rappeler ici que 303, dont le nom est issu de l’addition des numéros des cinq départements qui composent la région, est à l’origine d’une aventure culturelle sans égale au plan national, dont on « fête » cette année même le quarantième anniversaire.

303 a été fondée en 1984 sous l’impulsion d’un président de région volontaire, Olivier Guichard, homme de culture assurément, qui dans le droit fil de son engagement gaulliste et de l’action d’André Malraux s’est attaché à faire rayonner le patrimoine et les arts au plus près des Ligériennes et Ligériens : préservation de l’abbaye de Fontevraud, création du Centre culturel de l’Ouest, soutien accordé au Théâtre régional des Pays de la Loire et à l’Orchestre national des Pays de la Loire… Toutes ces structures sont engagées dans la décentralisation culturelle, destinée à rendre accessibles au plus grand nombre, et sur tous les territoires, les œuvres du répertoire et le patrimoine artistique ; 303 fait pleinement partie de cette vision.

À LIRE - Subventions annulées : en Pays de la Loire, les éditions 303 “face à un mur”

Imaginée, conçue puis portée pendant de nombreuses années par Jacques Cailleteau, conservateur général du patrimoine, la revue, qui compte aujourd’hui 183 numéros, a durant ces quarante années largement contribué à faire connaître et promouvoir la diversité tant du patrimoine que de la création contemporaine. Exigeante sur le fond tout en veillant à la qualité de la forme, elle s’est acquis une reconnaissance qui va bien au-delà des frontières régionales et s’est imposée comme un support unique pour une multitude d’auteurs et d’autrices appartenant aux milieux de la recherche, du patrimoine et de la littérature.

Car oui, 303 est bien une revue, c’est-à-dire un support de diffusion de la connaissance et de la création sous toutes ses formes. S’y côtoient des professionnel-les éclairé-es mais aussi des artistes, des graphistes, des photographes et des illustrateur-rices, qui mettent leur talent et leur énergie au service de la transmission du savoir et, osons le mot, de la pensée. Tout cela au sein d’un écosystème vertueux en lien étroit avec l’ensemble des maillons de la chaîne du livre : des imprimeurs, des diffuseurs, des librairies et des bibliothèques – et bien sûr des lecteurs et lectrices qui nous sont chers.

Depuis 2004, et l’acte II de la décentralisation, 303 a développé son action à travers l’édition d’ouvrages qui valorisent les travaux de la mission d’Inventaire du patrimoine, devenue depuis cette date une compétence culturelle obligatoire… des Régions !

À LIRE - En Pays de la Loire, “une violente attaque envers la pluralité”

Une revue et des livres ; des savoirs et des idées ; de la culture pour comprendre notre territoire (et le monde) à travers l’histoire et les arts, pour que l’analyse et la raison l’emportent toujours sur le jugement et la morale : voilà ce que fabrique 303, voilà les valeurs portées par une équipe formidable.

N’oublions pas que l’accès à la culture est à la fois un service public, un droit constitutionnel et un pilier de notre pacte républicain. Qui peut affirmer que la société dans laquelle nous vivons peut s’affranchir de cela ?

La politique doit permettre à la société de tenir, ensemble. Alors tenons.

Avec toutes leurs contributrices et tous leurs contributeurs, soutenons la revue et les Éditions 303. L’aventure ne doit pas s’arrêter.

Le comité de rédaction

Alain Girard-Daudon (libraire honoraire, fondateur de Vents d’ouest), François-Jean Goudeau (enseignant, spécialiste du 9e art), Élise Gruselle (responsable de diffusion, de promotion et de communication aux Éditions 303), Aurélie Guitton (directrice des Éditions 303), Antoine Lataste (directeur régional adjoint de la DRAC des Pays de la Loire honoraire), Frédérique Letourneux (docteur en sociologie et journaliste), Thierry Pelloquet (conservateur), Anthony Poiraudeau (écrivain), Éva Prouteau (critique d’art et conférencière), Bernard Renoux (photographe), Emmanuelle Ripoche (chargée d’édition aux Éditions 303), Carine Sellin (responsable d’édition aux Éditions 303), Alexandra Spahn (chargée d’édition et d’administration aux Éditions 303), Pascaline Vallée (journaliste)

Et les contributeur-rices et soutiens de la revue 303 arts, recherches, créations

Benjamin Adam (auteur de bande dessinée), Ador (artiste), Astrid Agaccio (architecte), Christophe Aimé (librairie M’Lire Anjou, Château-Gontier), Alice Albert (responsable du Pôle artistique et culturel, bibliothèque de l’école des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire), Béatrice Alliou (restauratrice de vitraux), Marion Alluchon (historienne de l’art), Damarice Amao (historienne de la photographie), Dominique Amossé (responsable de sites industriels groupe Terrena), Vanina Andréani (responsable du pôle collection-exposition au FRAC des Pays de la Loire), Gaïd Andro (historienne), Annie Antoine (professeure d’histoire moderne), Agathe Aoustin (historienne), Appelle Moi Papa (graphistes), Martin Argyroglo Callias Bey (photographe), Benoît Arridiaux (photographe), Stéphane Arrondeau (docteur en histoire, spécialiste du vitrail), Jean Artarit (psychiatre et psychanalyste, président honoraire de la Société d’Émulation de la Vendée), Philippe Artières (historien, directeur de recherches au CNRS), Association des Petites cités de caractère des Pays de la Loire, Arnaud Aubry (illustrateur), Ronan Audebert (chroniqueur), Yves Aumont (journaliste retraité), Martin Aurell (historien), Erwan Balança (photographe), Nicolas Bancel (historien, professeur à l’Université de Lausanne)...

La liste complète des signataires est consultable à cette adresse, où il est également possible de souscrire à l'appel de la revue et des éditions 303.

Photographie : Manifestation pour la défense du service public et de la culture, à Nantes - 5 décembre 2024 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com