Tarif Livres et Brochures : La Poste définitivement démissionnaire ?

Jacques Damade, président de l’association des éditeurs indépendants L’Autre livre déplorait cette mesure : « Double coup dur pour le livre dont l’international est un aspect important. On s’assied avec cette mesure sur la santé du livre et sur la diffusion de la culture française. Seul Amazon, piètre contribuable, peut se réjouir. »

L'industrie en livre frappée globalement

Or, l’offre ne séduisait pas seulement les éditeurs, puisqu’elle s’adressait aussi bien aux associations qu’aux particuliers — et donc aux libraires par la même occasion. Philippe Mesnard, qui dirige le Comptoir du livre ancien et moderne (Ruelle-Sur-Touvre en Charente) tente alors d’en appeler à l’intelligence collective.

« La fédération des éditions indépendantes a fait part de son inquiétude réelle et sur les conséquences économiques induites liées à cette décision, mais sans réel résultat dans l’immédiat », assure-t-il. Et en effet, Esther Merino et Dominique Tourte, présidente et directeur général de la Fedei avaient pris position dans les colonnes d’Actualité.

« C’est certes, un mauvais coup de plus pour l’édition indépendante, car des coûts supplémentaires, mais c’est aussi un mauvais signe pour la langue française, un coup de pouce supplémentairement à la concentration éditoriale et un bâton dans les roues de la pluralité de penser », écrivaient-ils.

À LIRE - Livres et Brochures : “Un mauvais coup de plus pour l’édition indépendante”

Et d’ajouter : « Le monde politique français agit à l’aune de ses propres errances, n’ayant plus rien à dire au monde, il pense peut-être que c’est le cas de tous. Ne supprimez pas le tarif livres et brochures, nous n’avons pas abdiqué l’idée d’un dialogue universel. »

Les commerçants dans le sillage

Philippe Mesnard, souligne avec eux que « le groupe la Poste, dont l’État et la Caisse des dépôts restent les actionnaires majoritaires, négocie des tarifs préférentiels pour les plateformes de cybercommerce alors même qu’Amazon, par exemple, a mis tout en œuvre pour contourner efficacement l’application de frais de port obligatoire pour les envois des livres ».

Avec pour conséquence immédiate que le groupe La Poste « renforce par cette décision, les géants de la nouvelle économie et ses multiples collaborateurs ».

Et de la sorte, elle participe à l’affaiblissement des petites structures indépendantes et professionnelles. Ces acteurs essentiels de l’économie locale et nationale se retrouvent fragilisés au profit de modèles de consommation favorisant une concurrence généralisée, encouragée par le slogan “tous commerçants”.

Selon lui, les libraires-bouquinistes indépendants réaliseraient via ce tarif 15 à 20 % de leur chiffre d’affaires. « Cette perte importante de revenus liée aux envois internationaux va entraver le fonctionnement de ces petites structures dans un contexte déjà très concurrentiel. Ces structures proposent aussi leurs services aux consommateurs locaux et nationaux comme intermédiaires diffuseurs. Certaines sont directement menacées de disparition. »

La Poste, aux côtés de l'édition ?

Le libraire spécialisé dans les ouvrages anciens estime — et rares seront les contradicteurs —, qu’un « nouveau tarif préférentiel étudié et réservé aux professionnels des métiers du livre, permettant au groupe La Poste de ne pas perdre de l’argent (comme il l’affirmait en 2018 à la Commission des Affaires culturelles) même s’il n’en gagne pas, sur les envois à l’International, serait le bienvenu ».

Problème, expliquait le ministère de la Culture : « Il s’agit d’une offre libre proposée par le Groupe La Poste qui ne résulte d’aucune obligation juridique au titre du service universel postal. L’objectif du Groupe est de maintenir un service économique tout en continuant l’effort de réduction du déficit engendré par cette offre qu’il supporte intégralement. »

À ce titre, nul n’a vraiment la possibilité de contraindre la société à maintenir cette offre.

Solution, que suggère Philippe Mesnard : « Une voie médiane peut-être trouvée pour que le Groupe La Poste continue à être le partenaire du développement des professionnels indépendants sur nos territoires et l’acteur du rayonnement de la culture française à l’étranger. »

Pour attirer l’attention des pouvoirs publics et des lecteurs sur ce sujet, il a récemment mis en place une pétition, à consulter à cette adresse.

Crédits photo : rey perezoso, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com