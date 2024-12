Un immeuble infréquentable, au voisinage démoniaque...

Souvenez-vous, cet univers macabre avait débuté avec deux pépites, Le Passage (pour amateur de phare pas breton) et Des milliers de plumes (pour qui avait jeté l'encre), résultant de la collaboration de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Prometteuse série, diptyque de rêve, on s’embarquait vers un troisième volume qui allait faire pleurer dans les chaumières – et toujours dans une traduction de Benjamin Rivière.

Les Résidents, bienvenue à la maison

L’histoire prend racine dans un immeuble décrépit, théâtre d’un drame collectif où chaque étage semble regorger de secrets fétides et d’ombres rampantes. Ce bâtiment est autant une prison mentale qu’un labyrinthe où le temps, l’espace et la réalité s’effondrent. Lemire orchestre cette descente dans l’angoisse avec une maîtrise rare : le lecteur devient captif, oscillant entre fascination morbide et un malaise poisseux qui s’infiltre sous la peau.

Les personnages, archétypes brisés de l’humanité, sont autant de fragments d’un miroir éclaté reflétant nos propres terreurs. L’introspection devient insupportable, car Lemire ne ménage aucun répit. Chaque dialogue, chaque confession est une clé vers des abîmes encore plus profonds.

Le pinceau cauchemardesque de Sorrentino

Andrea Sorrentino dépasse ses propres limites, plongeant dans des compositions qui flirtent avec l’abstraction, tout en maintenant une tension visuelle insoutenable. Le jeu des ombres, les cadrages désaxés et les couleurs stridentes de Dave Stewart agissent comme des coups de scalpel, tailladant les certitudes du lecteur.

L'immeuble, personnage à part entière, est rendu vivant par des dessins où les murs suintent de désespoir. Les textures organiques et les détails labyrinthiques renforcent l'impression que cet endroit n'est pas qu'un décor : c'est une créature qui respire, observe, et attend son heure.

Une horreur métaphysique

Le Mythe de l'Ossuaire – Les Résidents ne se contente pas d’effrayer : il convoque une horreur existentielle, celle de la solitude, du regret et de la damnation intérieure. Lemire et Sorrentino, à la manière des grands maîtres du genre comme Clive Barker ou Junji Ito, construisent un univers où l’horreur est insidieuse, où la monstruosité n’est pas toujours là où on l’attend.

Cette série explore aussi la fragilité des liens humains dans un contexte d’isolation extrême. L’immeuble devient une métaphore d’une société compartimentée, où chacun porte ses traumatismes comme un fardeau inavouable. L'angoisse transcende le surnaturel pour toucher à l’intime, et c’est précisément cette dualité qui rend l'œuvre aussi terrifiante que brillante.

Une réussite totale

Soyons sérieux une seconde : Les Résidents touche à l'œuvre monumentale, redéfinissant l’horreur graphique contemporaine. Lemire et Sorrentino y distillent une angoisse pure et viscérale, tout en construisant une mythologie complexe et foisonnante. C’est un cauchemar que l’on explore à tâtons, une expérience qui marque, dérange et obsède bien après avoir refermé ses pages.

Si vous cherchez une œuvre qui ébranle, confronte et vous plonge dans un abîme horrifique, ne cherchez pas plus loin. Vous ne sortirez pas indemne de ce voyage dans les ténèbres.

Mais surtout, l'album s'inscrit monstrueusement bien dans le Mythe de l'Ossuaire, cet univers partagé où chaque récit, bien que autonome, tisse des liens subtils avec les autres œuvres de la série. À l'instar du Passage et des Milliers de plumes noires, Les Résidents explore les tréfonds de l'âme humaine et les terreurs qui l'habitent, tout en enrichissant la tapisserie narrative de cet univers horrifique.

Les thèmes récurrents de l'isolation, de la culpabilité et des secrets enfouis sont autant de fils conducteurs qui unissent ces histoires, offrant aux lecteurs une expérience cohérente et profondément immersive dans l'épouvante psychologique.

