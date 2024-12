Les Escales du Livre 2025, un rendez-vous majeur à Bordeaux

Avec plus de 100 auteurs et illustrateurs invités, français et internationaux, le festival mettra en avant une littérature plurielle : des œuvres jeunesse aux mangas, en passant par la littérature générale. Parmi les noms annoncés figurent Timothée de Fombelle, Philippe Besson, Camille Laurens et Sylvain Prudhomme, mais aussi des talents émergents et des premiers romans. Le festival s’attache ainsi à défendre la création indépendante et à promouvoir de nouvelles voix littéraires.

Les Escales du Livre ne se limitent pas au monde du livre. L’événement propose des rencontres entre littérature, théâtre et musique, tout en multipliant les initiatives pour élargir son public. Des avant-premières dans des librairies et lieux culturels bordelais précéderont le festival, avec pour objectif de toucher des publics éloignés de la lecture, notamment grâce à des activités ludiques et collaboratives. Le village littéraire, cœur du festival, accueillera des éditeurs indépendants et mettra en place des stands partagés pour favoriser la coopération entre libraires.

Si la rive droite accueille désormais le village littéraire et ses nombreuses animations, la rive gauche ne sera pas oubliée. Les spectacles en soirée se tiendront dans le quartier Sainte-Croix, créant une synergie entre les deux rives et renforçant l’ancrage métropolitain du festival.

Les Escales du Livre demeurent une vitrine de la création éditoriale et littéraire, avec une programmation audacieuse axée sur l’inclusion et la pluralité. En intégrant des genres variés, comme le manga ou la littérature young adult, le festival s’adresse à un large public, des familles aux passionnés, tout en réaffirmant son soutien aux librairies et éditeurs indépendants.

Les Escales du Livre se tiendront du 4 au 6 avril 2025, avec des événements répartis entre Darwin Écosystème, les Chantiers de la Garonne et la Fabrique Pola. Retrouvez le programme détaillé sur escaledulivre.com et suivez l’actualité sur les réseaux sociaux.

Avec cette édition 2025, Les Escales du Livre défendent leur rôle de catalyseur culturel et de défenseur passionné de la diversité littéraire, tout en s’inscrivant dans une dynamique d’ouverture et de modernité.

