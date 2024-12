Livres imprimés ou numériques : ce que préfèrent les Québécois

En 2022, les 1333 points de service des bibliothèques publiques québécoises, répartis dans 932 municipalités, ont enregistré un total de 20 millions d’entrées. Cette fréquentation marque une hausse de 34 % par rapport à 2021 (14,7 millions d’entrées), mais reste inférieure de 30 % à la moyenne des cinq années précédant la pandémie (30 millions d’entrées annuelles en moyenne entre 2015 et 2019).

Les activités organisées par les bibliothèques ont attiré 1,1 million de participantes et participants, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2021. Toutefois, ce chiffre reste encore loin des 1,7 million de participants enregistrés en 2019, à savoir une baisse de 33 %.

Emprunts de documents : une croissance encourageante

En 2022, les abonnés des bibliothèques publiques ont emprunté un total de 48,6 millions de documents, soit une hausse de 19 % par rapport à 2021. Cependant, ce volume représente 89 % de la moyenne des emprunts observés avant la pandémie. Parmi ces emprunts, la répartition des types de documents est la suivante :

Livres imprimés : 39,3 millions (81 % des prêts), avec des succès tels que Triste tigre de Neige Sinno (POL), Un animal sauvage de Joël Dicker (Rosie & Wolfe) ou Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea (Iconoclaste). En anglais, on retrouve Yellowface de R. F. Kuang, Fourth Wing de Rebecca Yarros ou encore Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow de Gabrielle Zevin, selon une étude partagée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec sur les livres les plus empruntés par les adultes en 2024.

Livres numériques : 3,4 millions (7 % des prêts), dominés par des romans comme L’Araignée de Lars Kepler (Actes sud) ou Que notre joie demeure de Kevin Lambert (Nouvel Attila) pour les livres français. En anglais on retrouve dans le top 3 : Don't Believe It de Charlie, Donlea Hotline de Dimitri Nasrallah et The Last Thing He Told Me de Laura Dave.

La part des documents audiovisuels représente 6 % des prêts, soit 3,1 millions de prêts. D’autres types de documents, tels que les publications sériées, documents matériels, livres audio numériques, représentent les 6 % restants.

Les livres imprimés continuent donc de dominer largement les emprunts, tandis que les livres numériques progressent lentement mais sûrement.

Hausse des dépenses de fonctionnement

En parallèle, les dépenses de fonctionnement des bibliothèques publiques ont augmenté de 4,5 % entre 2021 et 2022. Sur une période de cinq ans (2018 à 2022), ces dépenses ont connu une hausse moyenne de 2 % par an, avec une augmentation totale de 27 millions de dollars. Cette progression s’explique notamment par les coûts liés aux bibliothèques publiques autonomes.

L’augmentation continue des livres numériques présente une opportunité pour les bibliothèques de développer davantage leurs offres en ligne et d’attirer de nouveaux publics. Les activités organisées par les bibliothèques publiques restent un axe central pour stimuler l’engagement communautaire.

Crédits photo : CC BY-SA 2.0/Michael Kogan

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com