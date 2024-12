Amina Damerdji, Prix de la littérature arabe des lycéens 2024

En 2024, la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe remettent à nouveau le Prix de la littérature arabe des lycéens (doté de 4000 €).

Des élèves de lycées généraux, technologiques et professionnels de l’Académie de Versailles ont pu voter pour leur ouvrage préféré parmi la sélection finale. En parallèle du Prix, les lycéens ont été invités à participer à des travaux de lecture, d’écriture et à des rencontres avec les auteurs.

Ce Prix s’inscrit dans la lignée des engagements de la Fondation Jean-Luc Lagardère, de l’Institut du monde arabe et de l’Académie de Versailles en faveur des enjeux d’interculturalité, et dans leur volonté d’accompagner les jeunes dans la construction d’un regard sur l’altérité et sur les différentes cultures du monde.

Algérie, 1988. Après les premières émeutes sauvagement réprimées, le mouvement islamiste montre sa puissance grandissante. La jeune Selma vit dans la proche banlieue d'Alger. Elle n'a qu'une passion, l'équitation, qu'elle pratique dans un centre non loin du village de Sidi Youcef, où se déroulera en 1997 l'un des épisodes les plus atroces de la guerre civile. Elle consacre tout son temps libre au dressage d'un cheval que tout le monde craint, tandis que les déchirements de l'histoire traversent sa famille comme toute la société algérienne : certains sont farouchement opposés aux islamistes, d'autres penchent pour le FIS, d'autres encore profitent du chaos pour s'enrichir...

C'est dans ce contexte tragique que Selma apprendra à grandir, trouvant dans la relation avec son cheval et avec la nature un antidote à la violence des hommes. Bien que le martyre du village de Sidi Youcef éclaire d'une lumière terrible les trajectoires des divers personnages, ce roman reste constamment chaleureux et humain. - Le résumé de l'éditeur pour Bientôt les vivants

Amina Damerdji est née en 1987 en Californie. Elle a grandi à Alger jusqu’à la guerre civile puis en France où elle commence à écrire de la poésie. Elle a publié des textes dans plusieurs revues de poésie et a écrit, en 2015, un recueil Tambour-machine. Elle est co-éditrice de la revue La Seiche. Laissez-moi vous rejoindre est son premier roman.

À LIRE - Amira Ghenim Prix de la littérature arabe 2024

En 2023, c’est le roman Si j’avais un franc (éd. Anne Carrière) de l’auteur Abdelkrim Saifi qui a remporté ce Prix.

Photographie : Amina Damerdji (Francesca Mantovani © Editions Gallimard)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com