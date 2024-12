Dresser le portrait d'un père inconnu à travers une vitre opaque

Arrivé d’Algérie en 1962, il sillonnait la ville à scooter, portant sur son dos son échelle et son matériel. Sur cette « avenue de verre » qui traverse la ville, il a passé sa vie à effacer des traces, celles des vitrines qu’il nettoyait, sans jamais laisser les siennes.

Après la mort de son père, Anna entreprend une quête personnelle pour retrouver les traces qui n'auraient, elles, pas disparu. Cette recherche la mène à explorer les signes estompés de leur histoire commune, mais aussi ceux d’un monde disparu, de l’autre côté de la Méditerranée. Entre silences familiaux et blessures coloniales, elle suspecte un drame enfoui, un événement qui reste voilé mais dont elle perçoit l’ombre.

Ces vitrines qu’il nettoyait deviennent tour à tour des surfaces où les signes se déposent et des cloisons qui séparent. L’écriture, en jouant sur les transparences et les opacités, explore les zones d’ombres et les reflets de cette mémoire familiale et historique.

Dans cette quête, Anna tente de reconstituer une histoire à la fois personnelle et collective. Les traces laissées par son père ne se trouvent pas seulement dans les rues de Tours, mais aussi dans un passé colonial partagé par une génération d’exilés.

C’est un récit qui entrelace les silences de l’intime et les non-dits de l’Histoire. Il interroge la façon dont les souvenirs s’effacent, mais aussi comment ils peuvent être ravivés pour recomposer une mémoire. Il invite à réfléchir sur la manière dont les vies individuelles s’inscrivent dans un contexte plus vaste, et comment les drames personnels se mêlent aux blessures collectives.

Les Éditions Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Clara Breteau, installée à Tours, signe avec L’Avenue de verre son premier roman.

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com