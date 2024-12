Quand Houellebecq prophétisa Bayrou en Premier ministre

En effet, dans son roman d'anticipation Soumission, paru chez Flammarion, l'auteur imagine François Bayrou au poste de Premier ministre en France... en 2022. Presque un sans faute.

Dans l'oeuvre, qui avait en son temps fait couler beaucoup d'encres et de pixels, Michel Houellebecq imagine une France en proie à des tensions sociales et politiques. François, un professeur de littérature spécialiste de Huysmans, traverse une crise existentielle dans un pays au bord de la guerre civile. L'élection présidentielle porte au pouvoir Mohammed Ben Abbes, leader de La Fraternité musulmane, grâce à une alliance des partis traditionnels contre le Front national - le Rassemblement national n'était pas encore d'actualité.

Sous son mandat, la société se transforme : pacification, privatisation islamisée des universités, polygamie légalisée, et retrait des femmes du travail. François, attiré par des promesses de carrière, envisage une conversion à l’islam pour retrouver un poste et un sens à sa vie.

Le roman intègre plusieurs personnalités politiques réelles, telles que François Hollande, ici président, Manuel Valls, Premier ministre jusqu’en 2022, Jean-François Copé, Marine Le Pen, qui échoue au second tour de la présidentielle. Et donc François Bayrou, choisi comme Premier ministre par Ben Abbes.

Michel Houellebecq a souvent été qualifié de visionnaire pour ses romans anticipant des événements marquants. Dans Sérotonine en 2019, il semble annoncer le mouvement des « gilets jaunes », qui surgira quelque mois plus tard. Ou encore dans Plateforme de 2001, évoquant un attentat similaire à ceux de Bali. L'écrivain relativise ses « prophéties », préférant parler de constats et de projections.

Un auteur prolifique



Le lien du centriste avec le livre ne passe pas par la seule entremise du sulfureux Houellebecq : le politique a publié près de vingt ouvrages, dont le dernier en 2017, Résolution française, paru chez l'Observatoire. Un livre « lucide et incroyablement optimiste », présente l'éditeur, et il avait raison de l'être finalement, pour lui-même en tout cas...

Dans cet ouvrage, qui ressemble à un programme de futur premier ministre, il aborde « sans détour » les choix cruciaux pour l’avenir du pays : l’identité nationale, notre modèle de société, les moyens de restaurer l’unité du pays et de raviver son énergie vitale, la souveraineté effective de la France et de l’Europe, les questions d’immigration, de religions – notamment de l’islam –, de laïcité, d’éducation, ainsi que la préservation de la planète.

« Résolution, le mot dit la volonté, les choix qu'on décide et qu'on peut tenir, les solutions aux problèmes, et la sortie des conflits inutiles. Cette résolution française, c'est la chance d'un nouveau départ », partage encore l'Observatoire. On aura à présent l'occasion de voir si les mots deviendront des actes... L'ouvrage s'est écoulé à 9125 exemplaires, selon Edistat.

D'autres de ses livres ont eu un meilleur succès de ventes, comme Abus de pouvoir, publié en 2009 chez Plon, avec 64.584 exemplaires. Il y accusait le président Nicolas Sarkozy de « confisquer tous les pouvoirs ». Présenté comme une « résistance nécessaire » face à un président qui, selon lui, aurait trahi les principes républicains, le titre critique également l'« idéologie de l’argent » et la « pipolisation » instaurées comme normes sous ce mandat.

Ce texte, qui rappelait les accents de la campagne de 2007, se positionnait comme un prélude à l’élection présidentielle de 2012, où François Bayrou entendait émerger comme un véritable rival pour Nicolas Sarkozy.

Un proche d'Emmanuel Macron

Après ce succès de librairie, François Bayrou revient deux ans plus tard, avec 2012, état d'urgence, toujours édité chez Plon. Il y posait une question, à quelques mois de l'élection présidentielle de 2012 : la France peut-elle sortir de l'état d'urgence où elle se trouve, et comment ? 16.127 exemplaires vendus.

Le président du MoDem, aujourd’hui âgé de 73 ans, s’est présenté à trois élections présidentielles (2002, 2007, 2012), souhaitant incarner une alternative au clivage gauche-droite. En 2007, il réalise une percée avec 18,57 % des voix, mais recule à 9,13 % en 2012. De ces aventures, Pierre Taribo en a tiré François Bayrou, le paysan qui rêvait d'être président, publié aux Éditions du Moment en 2012.

En 2017, il soutient Emmanuel Macron, jouant un rôle clé dans sa victoire, et de s'imposer, depuis sept ans et demi, comme un allié exigeant au sein du camp présidentiel. Après la victoire d'Emmanuel Macron, le maire de Pau intégrait le premier gouvernement d’Édouard Philippe en tant que garde des Sceaux, mais devait quitter son poste un mois plus tard à la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire sur des soupçons d’emplois fictifs liés aux assistants parlementaires du MoDem.

Relaxé en février dernier, il reste toutefois sous le coup d’un appel déposé par le parquet. La date du procès en appel n’a pas encore été fixée, mais si celui-ci se tenait alors qu’il est en fonction à Matignon, il deviendrait le premier Premier ministre en exercice à devoir affronter un tel procès. Son groupe parlementaire a su limiter les pertes lors des législatives, obtenant 48 élus en 2022 et 36 en 2024. Par ailleurs, son parti, le MoDem, a été représenté dans les gouvernements successifs d’Édouard Philippe, Jean Castex, Élisabeth Borne, Gabriel Attal et Michel Barnier.

Une consécration, un anniversaire

François Bayrou s'est aussi fait historien, avec un ouvrage consacré à Henri IV, Henri IV, le Roi libre, publié chez Flammarion en 1993. En 1998, Perrin Jeunesse publie Henri IV raconté par François Bayrou. Il a également publié un ouvrage consacré à l'édit de Nantes, Ils portaient l'écharpe blanche, paru en 1998 chez Grasset.

Ironie du sort, ou retour de la part du roi de France et de Navarre : le plus important jour de la carrière politique de François Bayrou, cette nomination au poste de Premier ministre, se trouve être un 13 décembre, le jour de naissance de... Henri IV.

Le maire de Pau, ville de naissance du même Henri, est par ailleurs à l’initiative du festival, Les Idées mènent le Monde, lancé il y a 10 ans. Cet événement entend faire voyager la pensée au fil de rencontres littéraires et culturelles. Les intervenants viennent de tous les univers : penseurs, sociologues, écrivains, chercheurs… Pendant 3 jours au Palais Beaumont et au Foirail, à Pau.

Les prochaines semaines, on suivra François Bayrou, mais le Premier ministre. Reste à savoir si son positionnement centriste lui permettra de conclure un pacte de non-censure avec une partie de la gauche à l’Assemblée nationale, une condition essentielle pour garantir une stabilité plus durable que celle de son prédécesseur, Michel Barnier.

