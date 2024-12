Un ballon sur la banquise, la célèbre expédition

Encore une histoire vraie, comme on dit. Cette fois c’est Harris MacDonald (pseudo de l’universitaire californien Donald Heiney) qui s’inspire de la folle et tragique odyssée de l’ingénieur suédois Salomon August Andrée qui, un peu avant 1900, partit en ballon pour le pôle nord avec deux acolytes.

Curieusement seuls deux romans de cet auteur ont été traduits en français : visiblement il y a du retard à rattraper, car c’est une belle plume, très agréable à lire.

Trois ingénieurs et une odyssée vers le pôle Nord

Côté casting, c’est très simple : ils ne sont que trois à prendre place dans le ballon à l’été 1897, trois ingénieurs téméraires et ce roman serait le récit de l’un deux, le major suédois Gustav Crispin, très très librement inspiré de cette expédition.

Mais une jeune dame va également prendre place dans le bouquin et venir égayer notre cohabitation avec les trois aéronautes : voici Luisa, la délicieuse chérie du major qui, au fil du voyage, va s’inviter dans les pensées et rêveries du major, un récit dans le récit.

On aime l’humour subtil, l’autodérision, le ton aristocratique et désuet dont Harris habille son récit : cette ambiance à la Jules Verne est tout bonnement délicieuse.

Voyage au centre d'un groupe aventurier

Et puis il y a ces pages peuplées des pensées, souvenirs et divagations du major qui faisait la cour à une charmante jeune femme. Leurs jeux amoureux, leurs chassés-croisés, leurs aventures sont un aimable divertissement digne du meilleur théâtre. Une histoire d’amour teintée d’un érotisme subtil et d’une plaisante ironie.

« [...] — alors avec ce système, un ballon pourrait aller n’importe où ? – Si le vent le permet. – Comment ça, si le vent le permet ? – Il est possible de louvoyer contre le vent en diagonale, mais pas de le heurter de front. – Pourrait — on aller, par exemple, jusqu’aux lacs italiens ? J’éclatai de rire. – Vous êtes une incorrigible sentimentale. – Et vous un barbare arithmétique. [...] Ma compréhension de la femme (je commençais seulement à le voir) était imparfaite. »

Le lecteur arrivait passionné par le défi aéronautique et se retrouve ému par un challenge amoureux.

Dans la préface, Philip Pullman résume fort bien tout le plaisir que l’on a pu prendre à cette lecture :

« [...] L’absurdité tragi-comique de l’existence. Les protagonistes de Harris ne font en général pas preuve d’héroïsme. Ils sont ironiques, spirituels et pleins d’empathie, avec un sens aigu du ridicule. [...] Harris savait mieux que quiconque comment capter l’attention et la retenir, et comment agencer les événements d’un récit de manière à nous faire tourner la page. »

Voici encore un récit d’explorateurs partis à la conquête d’un but impossible.

« [...] Le Pôle est un but difficile, voire impossible, à atteindre que l’on doit néanmoins poursuivre, puisque l’Homme est condamné à rechercher et à connaître toute chose, que ce savoir lui procure ou non du plaisir. [...] Et supposons que vous le trouviez malgré tout, cet endroit merveilleux où tout le monde est tellement impatient de poser le pied. Vous trouveriez quoi, au juste ? Absolument rien. [...] C’est une abstraction, une fiction mathématique. Personne à part un Suédois fou ne pourrait lui trouver le moindre intérêt. »

Le bouquin entrelace astucieusement le récit de l’expédition et les souvenirs amoureux du major Crispin. Mais, chut, Harris MacDonald nous a réservé quelques surprises !

Dans la vraie vie, en 1897, l’expédition fut hélas bien plus tragique : mal préparés, les aéronautes s’échouèrent sur une île au bout d’une trentaine d’heures de vol sans avoir atteint le pôle. On les retrouvera congelés 30 ans plus tard, à la faveur d’un été torride qui poussa les chasseurs de phoques un peu plus au nord des routes habituelles.

Par Bruno Ménétrier

