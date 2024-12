Du cinéma de guerre à la pornographie : désillusions d’une génération

Saigon, 1953. Paul-Bernard, un jeune idéaliste, met sa caméra au service de l’armée française, espérant capturer la vérité dans le chaos de la guerre. Mais la désillusion ne tarde pas.

Témoin de la brutalité des conflits, ses ambitions de cinéaste engagé se brisent. De retour en France, il se rend compte que la guerre a laissé des cicatrices. 30 ans plus tard, il s’est détourné des idéaux qu’il portait et travaille désormais dans l’industrie pornographique.

Là, il collabore avec une actrice qui deviendra la clé de ses plus grands succès. Le glamour superficiel des plateaux, les illusions de célébrité et la décadence des Trente Glorieuses offrent un cadre où se croisent chanteurs yéyés, figures du demi-monde et fantômes du passé colonial.

À sa disparition, on fils Pierre cherche à comprendre l’homme qu’il n’a jamais vraiment connu. Sa rencontre avec l’actrice phare des films de son père l’immerge dans une époque trouble et fascinante. Ce voyage dans les souvenirs le confronte à des vérités inattendues et rendent compte d’une fragilité dans les ambitions artistiques de son paternel.

« J’ai vu le film, j’ai vu comment tu regardais les corps, pourquoi ne m’as-tu jamais dit que ton cinéma, c’était ça, ce désir que tu as eu de garder prisonnier ce qui t’échappait, que tu l’avais fait pour toi, pour ne pas laisser partir les souvenirs, fussent-ils tes pires cauchemars ? »

Le roman explore les rêves et les désillusions d’une génération façonnée par l’après-guerre, les Trente Glorieuses et les bouleversements sociaux, dans un univers artistique où les espoirs naissent rapidement, mais se dissipent tout aussi vite.

Les Éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Corentin Durand, 28 ans, est l’auteur de L’Inclinaison (Gallimard, 2022), son premier roman, qui a figuré parmi les finalistes du prix Décembre.

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com