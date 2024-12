Books for Peace : Sophia Loren honorée pour son engagement culturel

Le prix, créé pour donner une voix à ceux que l’on n’entend pas et une lumière à ceux que l’on ne voit pas, récompense chaque année des personnalités justifiant d’un engagement. Il célèbre l’art et la culture comme des outils de changement, soulignant leur rôle dans la défense des droits humains.

Antonio Imeneo, son fondateur, a salué la contribution de Sophia Loren à la culture mondiale. Selon lui, leur engagement envers les plus vulnérables témoigne d’une grande humanité : « La grandeur et l’humilité désarmante de Madame Loren et de son fils Edoardo se manifestent dans leur volonté de travailler pour les “petits de ce monde”, apportant un message de paix, d’espoir et de beauté. »

Le prix a déjà honoré des personnalités telles que Katia Ricciarelli ou le Prix Nobel de la paix Dr. Denis Mukwege. Ses précédentes éditions ont également mis en lumière des lieux chargés d’histoire, tels que le Parc archéologique de Pompéi ou la Reggia di Caserta.

The Human Voice est un court-métrage sorti il y a 10 ans et figurant parmi les 3 projets mère-fils. Il s'agit d'une adaptation de la pièce de Jean Cocteau portant le même nom. La Voix humaine a été créée dans une mise en scène de Jean-Pierre Laruy à la Comédie-Française, le 17 février 1930.

« Une femme seule dans une chambre en désordre téléphone à son amant qui vient de la quitter pour une autre. En partant de cette situation tristement banale, Jean Cocteau a écrit une mini-tragédie en un acte - un étrange "monologue à deux voix" fait de paroles et de silences - dans laquelle le téléphone joue un rôle essentiel. "Dans le temps, écrit Cocteau, on se voyait. On pouvait perdre la tête, oublier ses promesses, risquer l'impossible, convaincre ceux qu'on adorait en les embrassant, en s'accrochant à eux. Un regard pouvait changer tout. Mais avec cet appareil, ce qui est fini est fini." »

Crédits Image : Books for Peace

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com