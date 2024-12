Deux amies, une obessions : Kirio Fanclub

Entre une série de duels pour choisir qui lui rapportera sa veste, un rituel pour l’invoquer dans ses rêves, ou encore la simulation du rendez-vous idéal, leur obsession commune devient le prétexte à des échanges loufoques, cruels et touchants. Car leur amitié, finalement, est au moins aussi intense que leur amour pour Kirio.

Derrière le nom Chikyu no Osakana Pon-chan se cache le pseudonyme d'une jeune autrice au parcours original. Spécialisée dans les comédies absurdes qui offrent un regard décalé sur les sentiments humains, elle travaille à son rythme sur son temps libre.

En effet, malgré le succès de Kirio Fanclub (deux adaptations et un spin-off prévus), elle préfère conserver son travail salarié et continuer de pratiquer le manga à côté. Les éditions Le Lézard Noir nous proposent de découvrir les premières pages du manga Kirio Fanclub.

Entretien éclair avec l’autrice

D’où vous est venue l’idée de la série ?

Chikyu no Osakana Pon-chan : Au début, je voulais dessiner un manga tournant autour de discussions entre lycéennes, mais il manquait quelque chose. J’ai finalement mis l’emphase sur la fascination que l’on peut éprouver envers une personne et adopté une trame centrée sur l’évolution des personnages.

Cacher le visage de Kirio est un choix audacieux. Est-ce que ça vous rend le travail de mise en scène difficile ?

Chikyu no Osakana Pon-chan : Transmettre au lecteur les réactions de Kirio simplement à l’aide de sa bouche ou de sa silhouette a été assez difficile. Cependant, ne pas dessiner ses yeux m’a permis de cacher sans mal ses véritables états d’âme.

La série porte sur les sentiments adolescents un regard attendri et amusé. Pensez-vous que des lycéens puissent apprécier cette distance, ou est-ce un plaisir réservé aux lecteurs adultes ?

Chikyu no Osakana Pon-chan : J’ai dessiné ce manga en me remémorant mes années lycée, et j’espère que les lycéens d’aujourd’hui pourront se retrouver dedans. J’ai toutefois voulu me pencher sur le côté fulgurant de la jeunesse auquel on prend conscience une fois adulte, je pense donc que seul un public plus âgé peut ressentir certaines émotions à sa lecture.

Sous son aspect de «gag manga», Kirio Fanclub cache une puissante dimension sentimentale et dramatique. Comment trouvez-vous le bon équilibre entre l’humour et les émotions ?

Chikyu no Osakana Pon-chan : J’ai tenu à dépeindre les personnages dans toute leur sincérité, convaincue que celle-ci était chargée d’humour et de mélancolie.

Manga à paraitre le 08/01/2025

