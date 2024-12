En Pays de la Loire, “une violente attaque envers la pluralité

La Charte se positionne pour le livre et la culture en Pays de la Loire

La région Pays de la Loire est sous la menace d’une baisse de 73% de son budget culturel. À l’approche de Noël, la présidente de région (Christelle Morançais, Horizons) ambitionne donc de surpasser le Grinch en faisant le choix de la destruction.

Les 17 millions d’euros ainsi “économisés” représentent en réalité une perte de 17 millions d’euros pour la décentralisation culturelle, la démocratisation de la culture, le rayonnement et l’attractivité de la région. C’est également une violente attaque envers la pluralité, l’ouverture sur le monde, la construction et l’expression d’esprits libres, inventifs et courageux.

Puisque l’on parle d’argent, il faut également rappeler qu’un budget culturel régional alimente une industrie qui fait vivre les artistes locaux et nationaux, mais aussi les librairies, les associations, les structures, les festivals, les salons et tout l’écosystème qui en bénéficie : restaurants, hôtels, services de sécurité, loueurs de matériel, imprimeries, etc. La culture dépasse la culture. L’affaiblir revient à pénaliser tout un tissu de PME locales.

Pour le dire en rimes, mais sans le talent du Dr. Seuss :

Cette baisse est une aberration

Culturelle et économique

Non au projet politique

Du camp Horizons.

La Charte apporte son soutien aux autrices et aux auteurs, libraires, salons et associations ligériennes, ainsi qu’à tout le monde de la culture des Pays de la Loire.

À LIRE - À Nantes, la filière du livre dans la rue pour “défendre la culture”

Rejoignez les 100.000 signataires de la pétition en ligne avant le vote du budget prévu le 19 décembre.

Photographie : dans la manifestation pour la défense de l'emploi et du service public, le 12 décembre, à Nantes (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com