Une autrice et une libraire lauréates de bourses Lagardère

Depuis 1989, la Fondation Jean-Luc Lagardère s’engage en faveur de la jeune création culturelle. Depuis 1990 et chaque année, elle attribue des bourses aux professionnels émergents, sélectionnés pour leur talent et leurs projets novateurs.

Cette année, pour sa 35e édition, la Fondation a récompensé neuf lauréats dans des disciplines allant de l’écriture à la musique, en passant par la photographie et la production cinéma.

Les bourses, dotées de 10.000 € à 35.000 €, offrent également du temps et des ressources aux bénéficiaires pour développer leurs projets, tout en facilitant des rencontres avec des personnalités influentes des médias et de la culture. Elles sont attribuées selon des critères tels que la qualité du projet, son originalité, sa faisabilité, et la capacité du candidat à incarner son idée.

Bourse Auteur de documentaire (15.000 €)

Marius Vanmalle, 29 ans, obtient cette bourse pour réaliser Babel, un film choral explorant les trajectoires de personnages ayant pour seul point commun la conviction d’avoir trouvé à Dubaï le lieu idéal pour vivre. Juré : Christine Cauquelin, directrice des chaînes « Découvertes » et des documentaires du Groupe Canal +

Bourse Auteur de film d’animation (20.000 €)

Alexey Evstigneev, 27 ans, est récompensé pour son projet A Small Man. Ce court-métrage, réalisé en papier découpé et pastel à l’huile, suit un membre du Parti devenu victime du régime qu’il servait autrefois. Juré : Serge Bromberg, producteur

Bourse Écrivain (20.000 €)

Zoé Cosson, 29 ans, reçoit la bourse pour écrire La vitesse de fuite, son deuxième roman. L’ouvrage suit trois femmes confrontées à un incident qui les pousse à parcourir ensemble les routes de Corse hors-saison. Juré : Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match

Bourse Journaliste de presse écrite (10.000 €)

Gabrielle Maréchaux, 30 ans, est distinguée pour son reportage Quand la nature se tait. Ce projet porte sur Guam, une île du Pacifique où les oiseaux ont disparu, exterminés par une espèce invasive de serpent. Juré : Léna Mauger, cofondatrice et rédactrice en chef de la revue Kometa

Bourse Libraire (30.000 €)

Cyrielle Fayet, 31 ans, est soutenue pour développer la librairie L’Insomnie, ouverte en février 2023 à Décines-Charpieu (Rhône), un projet axé sur la proximité et l’animation culturelle locale. Juré : Pascal Thuot, directeur général de la librairie Millepages à Vincennes

Bourse Musicien – Jazz et musique classique (15.000 €)

Marco Luparia, 28 ans, reçoit la bourse pour produire le second album de Mäsna, un sextet réunissant des musiciens français et italiens autour de créations originales. Juré : Zahia Ziouani, cheffe d’orchestre et directrice de l’orchestre symphonique Divertimento

Bourse Photographe (10.000 €)

Léo d’Oriano, 27 ans, est récompensé pour son reportage sur le renouveau du bare-knuckle boxing, une pratique de boxe à mains nues, en Angleterre et au Pays de Galles. Juré : Clément Chéroux, directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson

Bourse Producteur cinéma (35.000 €)

Margaux Rivière, 30 ans, obtient la bourse pour développer sa société de production Eté Caniculaire et produire le premier long-métrage de la réalisatrice Jennifer Fanjeaux. Juré : Pierre Lescure, producteur

Bourse Scénariste TV (15.000 €)

Jonas Ben Haiem, 33 ans, est distingué pour son projet Yema. Cette série raconte les déchirements d’une riche famille algérienne, partagée entre fidélité à la France et désir d’indépendance pendant la guerre d’Algérie. Juré : Véra Peltekian, directrice des productions originales HBO Max France.

