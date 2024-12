"On ne réalise pas suffisamment combien la librairie est confrontée à des difficultés"

Frédéric Martin est formel, dans un post Facebook : « L’équipe aujourd’hui est plus forte que je l’étais à leur âge quand je quittais les éditions Viviane Hamy faute d’avoir pu y créer une collection qui aurait dû s’appeler… le Tripode. Dans sa fougueuse jeunesse déjà très expérimentée, j’estime n’avoir plus grand-chose à lui transmettre. Je ne fragiliserai pas la maison d'édition en amenant celles et ceux qui la portent à devoir choisir entre une condition d’Iznogoud et un départ à contrecœur. »

Belle trajectoire pour Charlotte Bréhat, arrivée dans la maison il y a plus de 6 ans, en tant qu'assistante d'édition, gestion et fabrication, en alternance, et à présent à la tête du Tripode.

François Bétremieux occupe le poste de directeur de la collection Météores chez Le Tripode depuis août 2024, une collection semi-poche visant à redécouvrir les auteurs du catalogue, dont Bérengère Cournut et Mathieu Belezi, avec une dizaine de titres publiés chaque année. Il est également directeur commercial de la maison depuis septembre 2019. Auparavant, il a travaillé au Castor Astral où, de juillet 2015 à janvier 2019, il était responsable du développement commercial. De juillet 2014 à juillet 2015, dans la même maison, il a été chargé de promotion, gérant les relations presse et développant des partenariats.

Journaliste au départ, Aglaé de Chalus est responsable de la communication au Tripode depuis février 2023. Précédemment, elle a été responsable de la communication et des animations à la Librairie Maupetit-Actes Sud à Marseille, de septembre 2021 à septembre 2022.

"Impensable de rester inactif"

Néanmoins, Frédéric Martin assure qu'il continuera, dans cette « nouvelle configuration », « à travailler avec Le Tripode et à veiller sur les auteurs qui ont bouleversé ma vie, qui sont des compagnons ».

La raison de cette passation de pouvoir ? Frédéric Martin entend à présent « défendre à une autre échelle, les valeurs d'une édition créative, généreuse et populaire, tout en cherchant à toucher de nouveaux publics ». Comment, entre autres ? En s'investissant « davantage dans la défense des libraires ».

Ce dernier analyse : « Actuellement, alors que certains segments de l'édition tendent à dévier de manière préoccupante, on ne réalise pas suffisamment combien la librairie, vitale pour notre démocratie, est confrontée à des difficultés. Il est impensable de rester inactif face à la menace qui pèse sur l'un des plus grands succès culturels de notre nation. »

En début d'année, Le Tripode prenait déjà plusieurs mesures pour renforcer son engagement dans l'industrie du livre, incluant une contribution à l'Adelc pour soutenir la création et les librairies françaises. En 2024 toujours, un nouveau contrat d'édition a été mis en place, offrant une échelle de droits d'auteur de « 11-13-15 % ». Les librairies françaises à l'étranger bénéficient également de 2 points supplémentaires de surremise depuis janvier de cette année, sous la Charte des Librairies françaises à l’Étranger initiée en 2022 par le Ministère de la Culture.

Des décisions qui s'alignent avec l'ADN de la maison, visant à contribuer aux réflexions nécessaires pour refondre la chaîne de valeur de l'édition. Le Tripode commençait par ailleurs l'année 2024 en optant pour une « trêve littéraire », en ne lançant aucune nouveauté en janvier, à l'exception de la réédition de Zizi Cabane par Bérengère Cournut.

Contacté par ActuaLitté pour avoir des précisions quant à ses futurs engagements, et son futur rôle au sein du Tripode, il nous explique avoir « vraiment tout dit dans le communiqué ». Et se mettre « maintenant au vert jusqu'à la fin de l'année ».

Fondée en 2012, la maison d'édition fait état d'un chiffre d'affaires, en 2023, qui s'élève à 1,6 million €. La maison édite environ vingt titres par an et génère 40 % de son chiffre d'affaires grâce à son fond de catalogue, assure son fondateur. Le Tripode emploie six personnes, dont trois éditeurs. Les livres sont distribués par Interforum.

En décembre 2023, Frédéric Martin a par ailleurs été nommé membre du conseil d'administration de la Bibliothèque publique d'information (Bpi).

