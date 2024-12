L'histoire des bibliothèques au Québec, une certaine Continuité

Créé en 1982 par le Conseil des monuments et sites du Québec (Action patrimoine depuis 2011), le magazine est publié par les Éditions Continuité. Entièrement consacré au patrimoine québécois, il œuvre pour sa valorisation.

Caroline Fortin en est la directrice générale et rédactrice en chef. Ses écrits, publiés dans diverses revues, explorent des thèmes qui repoussent les limites des normes artistiques, dénoncent les inégalités et visent à transformer la société. Elle propose également des projets littéraires publics, souvent en collaboration avec l’architecte Nicolas Chaudier, où les mots prennent vie dans des espaces urbains.

Dans ce dernier numéro intitulé Patrimoine et bibliothèques, le magazine propose un voyage à travers l’histoire des bibliothèques et de leur rôle dans la préservation du savoir et de l’identité collective.

Les bibliothèques, gardiennes de l’identité collective

Il y retrace l’évolution des bibliothèques publiques au Québec. Depuis la première bibliothèque canadienne ouverte en 1632, jusqu’à la loi de 1959 qui a marqué un tournant pour ces institutions, il met en lumière l’importance de ces lieux, essentiels à la vie communautaire. En plus de leurs collections de livres et archives, ces établissements incarnent un patrimoine collectif unique, offrant des services gratuits pour tous, quels que soient l’âge ou le milieu.

Le dossier « À livres ouverts » propose des portraits de bibliothèques installées dans des bâtiments patrimoniaux, des incursions au cœur de collections de livres rares, et des perspectives innovantes sur l’intelligence artificielle, qui permet de décrypter des écrits anciens restés jusque-là inaccessibles.

Programme du dossier

Regard sur les paniers en frêne : par Charlotte Gauthier-Nolett, Edgar Blanchet et Louis-Vincent Laperrière-Désorcy, en collaboration avec Archéo-Québec

Regard sur la vie dans les Cove Fields : par Martine Roberge et Hélène Dupont-Hébert, en collaboration avec la Société québécoise d’ethnologie

Adapter les bâtiments anciens aux besoins actuels : par Francis Lavoie, en collaboration avec Première Ovation

Carte blanche de la porte-parole : Audrée Wilhelmy présente ses réflexions sur le patrimoine funéraire

Point de mire d’Action patrimoine : réflexions autour du patrimoine agricole par Chloé Breton et Renée Genest

Ce numéro s’appuie sur des contributions variées. Des personnalités reconnues comme Kim Thúy, Claudia Larochelle et Pierre Thibault enrichissent les réflexions avec leurs perspectives singulières. Un article a été mis à disposition gratuitement sur le site, à retrouver à cette adresse.

Le numéro est disponible en kiosque et sur le site web de Continuité. Il est proposé à 12 $ + taxes en format papier et 10 $ + taxes en format numérique. Les articles peuvent être achetés à l’unité pour 2 $ + taxes. L’abonnement annuel comprend quatre numéros. Il est possible de se le procurer à cette adresse.

Crédits Image : Couverture de Continuité / Catrine Daoust

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com