En Ukraine, l'Unesco veille sur le Musée de la littérature d’Odessa

Depuis les premiers jours de l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, l'assaillant s'en prend au patrimoine et aux lieux culturels du territoire. Une stratégie qui sert le récit monté de toutes pièces par le régime de Vladimir Poutine : le pays serait à « libérer », voire à « dénazifier », tandis qu'une large partie de sa population aspirerait à rejoindre la fédération russe.

À ce discours s'ajoute une composante révisionniste, l'agresseur assurant que la culture ukrainienne, finalement, n'est qu'un satellite de la culture russe. Plusieurs manœuvres offensives, de la destruction des institutions culturelles au travail de sape pour faire disparaitre les références à l'Ukraine et à son histoire, s'inscrivent dans cette logique.

Selon les données de l'Unesco datant de juin 2024, au moins 400 sites culturels ont été endommagés par les frappes russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Parmi ceux-ci, 191 immeubles historiques et artistiques, 137 édifices religieux, 31 musées, 25 monuments, 15 bibliothèques et un lieu d'archives. Le coût total de ces dégâts sur les secteurs de la culture et du tourisme était estimé, en février dernier, à près de 3,5 milliards $, et au moins 9 milliards $ seront nécessaires, sur les 10 prochaines années, pour les redresser.

À LIRE - 28 États s'engagent pour la survie de la culture en Ukraine

Le Musée de la littérature d'Odessa n'a d'ailleurs pas échappé à ces attaques ciblées : en juillet 2023, les forces russes faisaient s'abattre des missiles sur la ville portuaire, malgré son classement au patrimoine mondial de l'humanité, quelques mois plus tôt.

L'institution faisait partie des monuments touchés, aux côtés du musée archéologique et du musée de la flotte, malgré le placement sous protection par l'Unesco et les autorités locales du Bouclier bleu, organisme qui veille à la préservation du patrimoine culturel en temps de guerre.

Une protection « renforcée »

Face à un régime voyou, qui ne prête pas attention au droit international, ces mesures de préservation restent fragiles face aux bombes. Néanmoins, l'Unesco annonce que son comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé accorde une protection renforcée provisoire au Musée de la littérature d’Odessa.

27 biens culturels bénéficient de ce statut en Ukraine, parmi lesquels des tserkvas — églises en bois —, des cathédrales, la Philharmonie régionale d'Odessa ou encore l'Opéra académique de la ville, et même des paysages naturels. On trouve aussi au sein de la liste la tombe de Taras Shevchenko, célèbre poète ukrainien, enterré dans l’enceinte de la réserve nationale de Chevtchenko.

« En temps de guerre, la solidarité internationale est cruciale pour protéger le patrimoine culturel menacé. Cette décision va permettre de renforcer encore la sécurité de ces deux sites culturels ukrainiens, dont un site majeur pour la mémoire de l’Holocauste », a souligné Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, en référence au second site protégé par ce statut, la « Réserve nationale historique et mémorielle de Babyn Yar », où 33.771 Juifs furent assassinés par les nazis les 29 et 30 septembre 1941.

Le Musée de la littérature, qui abrite un centre culturel, éducatif et de recherche reconnu, mais aussi une importante collection d’ouvrages et de publications remontant au XIXe siècle, accueille également des expositions et conférences. En temps de guerre, ses activités sont largement perturbées, comme le regrettait encore sa direction en novembre dernier, après l'annulation de plusieurs événements.

À LIRE - Face à la Russie de Poutine, les éditeurs forcés à l'exil

Le statut de protection renforcée garantit le plus haut niveau d'immunité contre les attaques et les utilisations à des fins militaires, et son non-respect constitue une « violation grave » du Deuxième Protocole de 1999 à la Convention de La Haye, ouvrant la possibilité de poursuites des responsables. « Ce placement sous protection renforcée contribue aussi à alerter l’ensemble de la communauté internationale sur la nécessité de protéger ces biens culturels », précise l'Unesco.

Photographie : une salle du Musée de la littérature d’Odessa, en 2012 (Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi, CC BY SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com