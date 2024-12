Avec Game of Thrones: Kingsroad, la saga de GRR Martin en mode RPG

À l'exception de quelques jeux de stratégie et d'un titre narratif, la saga littéraire et audiovisuelle Game of Thrones n'a pas vraiment brillé dans le domaine vidéoludique. Tandis que HBO poursuit le développement de plusieurs séries autour de l'univers fantasy imaginé par G.R.R. Martin, Warner Bros. a confié à Netmarble la conception d'un nouveau titre.

Game of Thrones: Kingsroad se présente comme un jeu d'action, mâtiné de mécaniques empruntées au jeu de rôle. En somme, il sera possible choisir la classe de son personnage (chevalier, mercenaire ou assassin) et d'en personnaliser les compétences. Plusieurs personnages de la saga devraient croiser sa route, dont Jon Snow...

L'annonce de ce 12 décembre a toutefois refroidi les amateurs, puisque Warner Bros. et Netmarble ont confirmé une sortie en 2025, mais sur les appareils iOS et Android uniquement. Un nouveau jeu mobile, donc, dont les ambitions seront sans doute réduites... Face à The Witcher IV, difficile de rivaliser.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com