Noël en livres : quels titres brilleront sous le sapin cette année ?

Derrière lui, Freida McFadden maintient (encore et toujours) sa double présence dans le classement, avec La Femme de ménage (2e) et Le Secret de la femme de ménage (4e) - dans des traductions de Karine Forestier -, vendus respectivement à 37.192 et 25.359 exemplaires cette semaine.

En troisième position, pris en sandwich par les livres de l'Américaine, le Prix Goncourt 2024, Houris de Kamel Daoud, reste solide, avec 27.335 ventes.

Du côté de la bande dessinée, Les Aventures de Lucky Luke d’après Morris, tome 11 : Un cow-boy sous pression, de Jul et Achdé, se défend bien, avec 24.191 exemplaires écoulés, et une belle 5e place.

Le recueil caritatif 13 à table !, écrit par un collectif comprenant Sandrine Collette, Lorraine Fouchet, Karine Giebel, Raphaëlle Giordano, et Christian Jacq, gagne deux places dans le classement, atteignant 19.246 ventes cette semaine.

Autre succès dans la bande dessinée, Blake et Mortimer, tome 30 : Le Signe Olrik, de Yves Sente et André Juillard, qui se positionne à la 7e place, avec 19.026 albums vendus. En 8e position, Marc Levy continue de séduire avec La Librairie des livres interdits, qui a conquis 18.390 lecteurs cette semaine.

Pour clôturer ce top 10, Jacaranda de Gaël Faye (17.459 exemplaires) et Ce que je cherche de Jordan Bardella (17.452 exemplaires), au coude à coude.

Le meilleur et le pire ?

Les amateurs de bande dessinée répondent encore présents, et la plus belle progression revient cette semaine à Manu Larcenet. Son album La Route – inspiré d’un univers post-apocalyptique où un père et son fils errent sur une route, poussant un caddie d’objets pour survivre – gagne 97 places.

Tous les genres ne profitent pas de l’engouement général de Noël, et l’homme est visiblement fait de paradoxe .... Secret Santa - Romance de l'Avent, écrit par Sophie Jomain et Manon Bucciarelli, dégringole de 140 rangs cette semaine.

La période continue de sourire à l'industrie du livre. Le volume des ventes affiche une hausse de 26 %, par rapport à la semaine précédente, passant de 7,351 millions à 9,306 millions d’exemplaires vendus. Le chiffre d’affaires suit également cette dynamique avec une augmentation de 29 %, atteignant 133,270 millions €, bien qu’en légère baisse par rapport à la semaine dernière.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits photo : CC BY 2.0/Maïlis Donnet

