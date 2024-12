Mike Tyson : après l’ascension, la chute autour d’un procès médiatique

Considéré comme l’un des plus grands boxeurs de l’histoire, il est devenu le plus jeune champion du monde poids lourd à 20 ans. Son ascension est fulgurante : invaincu, il terrifie ses adversaires, accumule les biens matériels et la richesse, tout en continuant de faire la une des tabloïds pour ses comportements erratiques.

Mais sa gloire ne dure pas. Après avoir perdu son titre contre un adversaire qu’il ne devait théoriquement pas craindre, Tyson s’enfonce dans les excès : alcool, drogue et scandales en tous genres. Pourtant, il reste populaire, et continue d’incarner une idole.

En juillet 1991, sa vie prend un tournant. Lors de l’élection de Miss Black America à Indianapolis, Tyson croise le chemin de Desiree Washington, une jeune femme de 18 ans originaire d’une petite ville du Rhode Island. Trois jours plus tard, elle porte plainte pour viol, accusant Tyson d’agression sexuelle. Celui-ci nie les faits.

Le procès qui s’ensuit fait l’objet d’une couverture médiatique intense, divisant l’Amérique : le contraste entre les avocats, l’opposition entre les communautés noires et blanches, et le face-à-face entre les milieux de l’élite new-yorkaise et les petites villes de province. Le verdict du procès viendra conclure cette affaire qui a secoué la société américaine, un moment où la célébrité et la justice se sont affrontées.

« Le combat semblait inégal entre l’avocat vedette de New York et le petit avocat de province portant des bottes de cow-boy avec ses costumes de confection. Que Garrison gagne contre Fuller serait une surprise de l’ampleur de celle qui avait suivi la victoire de James “Buster” Douglas sur Mike Tyson. Rien n’est jamais gagné d’avance... ni un combat ni un procès. Les favoris doivent toujours se méfier... c’est une chose dont ils ne se sou — viennent que trop peu. Mépriser son adversaire, quel qu’il soit, est la première erreur à ne pas commettre. »

Frédéric Roux, artiste pour écrivains et écrivain pour artistes, il a publié près de deux douzaines de livres chez une quinzaine d’éditeurs. Lauréat du Prix France Culture/Télérama pour Alias Ali, la première biographie orale écrite en français, il est souvent considéré (à tort) comme spécialiste de la boxe, mais son travail ne consiste pas à écrire sur un sujet, mais à créer des récits.

Par Sara Verrecchia

