Bernard Lahire et les structures fondamentales des sociétés humaines

Cette complémentarité s’élabore autour d’un dialogue auquel deux sociologues sont invités. L’échange clarifie les concepts clés, répond aux critiques et lève certains malentendus. Au cours des discussions, il répond aux critiques, éclaire son projet et propose un texte qui approfondit sa réflexion sur les liens entre sciences sociales et sciences de la vie.

Cet ouvrage ne se veut pas simple introduction. Mais plutôt approfondissement de la démarche théorique de l’auteur en expliquant comment le social humain s’inscrit dans le continuum du vivant. En confrontant sciences sociales et sciences de la vie, il met en lumière des invariants et des lois fondamentales qui permettent de mieux comprendre les structures sociales humaines.

L’ouvrage se clôt par un texte qui va encore plus loin dans la réflexion amorcée. Y sont explorées les propriétés fondamentales du vivant et montrées comment les sociétés, humaines ou non, répondent aux enjeux auxquels tout système vivant est confronté. Ce texte propose un pas supplémentaire vers une science unifiée du vivant, reliant les dynamiques sociales aux processus biologiques.

Les Éditions La Découverte nous en offrent les premières pages en avant-première :

Bernard Lahire, directeur de recherche au CNRS, professeur de sociologie à l’École normale supérieure de Lyon (Centre Max-Weber) et membre senior de l’Institut universitaire de France, est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages.

Parmi eux figurent L’Homme pluriel (Nathan, 1998), Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire (La Découverte, 2010), Dans les plis singuliers du social (La Découverte, 2013), Ceci n’est pas qu’un tableau (La Découverte, 2015), L’Interprétation sociologique des rêves (La Découverte, 2018) et Enfances de classe (Le Seuil, 2019).

