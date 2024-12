9 albums concourent pour le Prix Elvis d'Or 2025  

Créé en 2022, le prix Elvis d’or récompense un album d’essence rock publié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Il est doté d’un chèque de 1000 euros.

Les 9 albums en lice pour le prix Elvis d’Or 2025 :

Vivre libre ou mourir, d’Arnaud le Gouëfllec et Nicolas Moog, Glénat

Gonzo, voyage dans l’Amérique de Las Vegas Parano, de Navarro Morgan, Dargaud

Mean Girls Club : la vague rose, de Ryan Heshka, Les Requins marteaux

True Stories of Nic & Matt, de Matthias Lehmann et Nicolas Moog, Six pieds sous terre

Les Derniers Jours de Pompeo, d’Andrea Pazienza, Charlotte éditions

Poussière d’Os, de Ben Stenbeck, Delcourt

Les derniers jours de Robert Johnson, de Frantz Duchazeau, Sarbacane

The Prism, de Matteo De Longis, Oxymore

American Parano, de Bourhis et Varela, Dupuis « Grand Public »

Le jury du prix Elvis d’Or 2024, présidé par Philippe Manœuvre, ancien rédacteur en chef de Métal Hurlant et de Rock&Folk, réunit une diversité de personnalités du monde de la bande dessinée, du journalisme et de la musique. Parmi ses membres figurent Loraine Adam, journaliste pour Rolling Stone ; Coco, dessinatrice pour Libération et Charlie Hebdo ; Laetitia Coryn, autrice de BD et comédienne ; Hervé Desinge, ancien éditeur chez Albin Michel BD et L’Écho des Savanes ; Frédéric Felder, éditeur et scénariste ; François Julien, journaliste ; Tanino Liberatore, auteur de BD ; Mademoiselle K, autrice-compositrice-interprète ; Frank Margerin, auteur de BD emblématique ; Laurent Mélikian, directeur des publics à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image ; et Vuillemin, auteur de BD

Le prix Elvis d'Or 2024 est attribué à la bande dessinée Judee Sill, scénarisée par Juan Díaz Canales et dessinée par Jesús Alonso Iglesias.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Elvis d'Or

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com