Francophonie littéraire : dix finalistes pour le Prix des cinq continents 2025

Après plus de 2200 lectures réalisées dans 53 bibliothèques et structures partenaires, la troisième édition du prix Lire pour agir s’est achevée le samedi 30 novembre 2024 à la Maison de l’Environnement. Cet après-midi festif, placé sous le signe de la lecture et de l’action, a marqué la clôture de l’événement.