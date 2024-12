La littérature au service de l’intime Au bonheur des femmes

Cette semaine sera engagé un dialogue entre deux autrices dont les œuvres interrogent les réalités féminines à travers des récits intimes. Mazarine Pingeot, avec 11 quai Branly publié aux éditions Flammarion, plonge dans son adolescence marquée par le secret : celui d’être la fille cachée de François Mitterrand.

« J'ai vécu avec mes parents quai Branly de neuf seize ans. Ce qui correspond à ce qu'on appelle une adolescence. ça n'en était pas seulement le décor, mais également le tombeau. L'appartement de fonction était vide, et rien ne parvenait à le remplir. Surtout pas moi. Un fantôme. Dont nul ne pouvait connaitre la présence en ce lieu qui n'était ni chez elle, ni chez lui, ni chez eux. J'ai vécu mon adolescence dans un logement de passage où personne ne passait. Chez moi, c'était chez personne. » En revenant à "l'Alma", Mazarine M. Pingeot revisite une page de sa vie personnelle qui est devenue collective quand d'autres ont raconté à sa place cette jeunesse secrète et "dorée". Le temps a passé, l'enfance s'est éloignée mais fautrice peut aujourd'hui la raviver en faisant l'expérience du retour. Est-il possible, bien des années après, de repenser plus justement son enfance et de s'en émanciper ? — résumé

Ce récit d’initiation explore la construction de l’identité féminine dans un cadre particulier, celui d’un appartement impersonnel, soumis aux impératifs de sécurité, et sous l’ombre pesante de la médiatisation. Est questionnée la façon dont on devient soi-même lorsqu’on grandit dans la discrétion forcée, avant d’être exposé à la violence du regard public.

Face à elle, Louise Chennevière, jeune autrice de 30 ans, présente Pour Britney, son troisième livre publié aux éditions P.O.L. Ce récit entrelace les destins de deux figures féminines marquées par leurs trajectoires hors norme : Britney Spears, star mondialement connue mais profondément brisée par la machine médiatique, et Nelly Arcan, autrice québécoise du best-seller Putain, qui s’est suicidée à 36 ans.

Ce que je vois quand je regarde la photo de cette petite fille à l'aube de ce siècle nouveau, c'est qu'elle ne sait rien encore de ce que le monde va lui apprendre, et qu'être une petite fille est pour elle une joie parce que ça veut dire pouvoir devenir Britney Spears et que Britney Spears pour elle alors, c'est chanter et danser, c'est être dans son corps, sans crainte et sans distance, se sentir très vivante, c'est se tenir, très loin de la peur mais. — résumé

Elle y interroge les pressions exercées sur les femmes par la société, les médias et leurs propres parcours, tout en questionnant les blessures de sa propre génération.

Ces récits, différents mais complémentaires, invitent à une réflexion sur la condition féminine, les violences symboliques et concrètes subies par les femmes, et les luttes pour se construire dans un monde qui les place souvent en marge ou les pousse à l’effacement. À travers leurs échanges, les deux autrices partagent des points de vue nourris par leurs expériences personnelles et littéraires.

Ce dialogue portera notamment sur les défis divers auxquels peuvent être confrontées les femmes aujourd’hui, dans un contexte marqué par les bouleversements de l’après-# MeToo. Ce dialogue littéraire s’inscrit dans une réflexion plus large sur les notions d’intimité, d’identité et de résilience, portées par des œuvres qui mêlent la force du témoignage à l’analyse sociale.

