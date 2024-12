"Les enfants découvrent le plaisir de lire"

Actualitté : Comment s’est déroulé votre première fois ?

Sylvie Allo : La première fois que j’ai lu une histoire à des enfants, c’était en binôme avec la personne relais. Bien que nerveuse, j’étais également très émue. Devant moi se trouvaient cinq enfants, et je n’étais pas encore grand-mère à l’époque : c’était une toute première expérience. Ce qui m’a marquée, c’est à quel point les enfants étaient rapidement captivés par l’histoire. Je me souviens de leurs regards et des émotions qui défilaient sur leurs visages : de la peur au rire, tout était perceptible.

Depuis, cela fait neuf ans que je suis bénévole. J’interviens dans deux types d’établissements : d’une part en école maternelle, avec des séances de 15 minutes adaptées aux plus petits, et d’autre part dans un tiers-lieu, un espace de vie et de rencontre. Une fois par mois, l’école primaire s’y rend, et grâce au programme Émile, j’ai également l’occasion de faire des lectures en anglais. Ce sont des séances avec des enfants plus grands, mais leur enthousiasme est tout aussi vibrant. Ce qui m’a surpris dès mes premières interventions, c’est leur capacité à anticiper : lorsqu’une phrase se répète souvent, ils finissent par la dire eux-mêmes avant même que je ne la lise.

Quand on ressent que l’on apporte du bonheur, c’est une véritable magie qui opère. Je garde notamment un souvenir touchant de la dernière séance, où même la maîtresse s’est laissée emporter par l’histoire. À la fin, elle est venue me parler, visiblement émue. Ces moments-là sont précieux et renforcent mon attachement à cette belle mission.

Vous avez travaillé dans l’enseignement avant ?

Sylvie Allo : J’ai enseigné l’anglais en tant que professeure dans une école de commerce, un établissement post-bac. Mon enseignement était axé sur un anglais pratique et appliqué, destiné à préparer les étudiants aux exigences du terrain, que ce soit dans leur parcours académique ou professionnel. J’ai également formé des professionnels dans le cadre de formations spécialisées.

Depuis toujours, j’ai eu un attrait pour l’enseignement. Déjà petite, je rêvais de faire une maîtrise, et j’aimais organiser des cours pour mes camarades. L’été, je partais régulièrement en Angleterre, et après le bac, il était naturel pour moi de poursuivre des études d’anglais.

Mon père lisait beaucoup, mais il ne nous lisait pas d’histoires. Aujourd’hui, les habitudes ont changé : la plupart des enfants bénéficient de ce rituel dès leur jeune âge. En tant que maman, j’ai toujours pris le temps de lire à mon fils, et maintenant, je suis heureuse de voir qu’il perpétue cette tradition en lisant à ses propres enfants.

Dans une vie souvent trépidante, marquée par des rythmes intenses, notamment pour les enfants, je trouve que lire est un moyen précieux de ralentir. Pour mes petits-enfants, comme pour moi-même, c’est une occasion de se poser et de plonger dans un monde de calme et de rêves. Après une sieste, j’aime prendre un moment pour lire. En ce moment, je dévore Comment cuire un ours, un roman qui se déroule en Suède, et c’est une véritable évasion. Rien ne peut remplacer l'immersion qu’un bon roman procure, une fenêtre ouverte sur un ailleurs dont j’ai besoin pour m’évader. Et pour les enfants c'est pareil, ils ont besoin de ça.

Quel est l'ouvrage qui vous a le plus marqué ?

Sylvie Allo : Il y en a plusieurs, notamment des livres qui font rire, comme Trois courageux petits gorilles, Michel Van Zeveren (école des loisirs) et Il était un loup de Bruno Heitz (Belem éditions). Ce dernier raconte l’histoire d’un loup qui se fait voler son vélo et qui, en essayant de tendre des pièges, finit toujours par se retrouver pris à son propre jeu. C’est une lecture facile pour les petits, qui déclenche souvent des rires. Comme j’ai un petit côté comédienne, j’aime ajouter une touche de mise en scène pour rendre l’histoire encore plus vivante.

Trois courageux petits gorilles fait également partie de ces ouvrages qui, bien qu’ils ne soient pas très connus, plaisent beaucoup aux enfants. Et puis il y a Roméo et Juliette de Mario Ramos (école des loisirs) l’histoire d’un éléphant qui, au lieu d’être gris, est rouge. Ce livre est à la fois drôle et émouvant, car il véhicule de nombreuses émotions tout en divertissant et insiste sur la tolérance.

Comment trouvez-vous vos livres ?

Sylvie Allo : Au départ, je disposais de quelques ouvrages en tant que maman. Ensuite, je me suis tournée vers les vide-greniers, les bibliothèques et les événements comme le festival Les Livres en marche. Ce festival est une belle occasion : des auteurs connus viennent y donner des conférences, il y a aussi une grande vente de livres d’occasion qui attire beaucoup de monde. C’est un rendez-vous incontournable pour trouver des livres à petits prix ou enrichir les collections des bibliothèques.

Pour le choix des livres dans le cadre de nos activités, nous sommes une équipe de 14 bénévoles. Chaque binôme est responsable d’un groupe d’enfants : petits, moyens, ou grands. Nous intervenons sur différents jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi), et nous organisons un roulement pour que chacun puisse participer. Je coordonne les activités et je veille à attirer de nouveaux bénévoles pour rejoindre l’association. Les séances durent environ 30 minutes et sont conçues pour permettre des échanges avec les enfants.

Comment procédez-vous aujourd’hui pour recruter de nouveaux bénévoles ?

Sylvie Allo : Recruter des bénévoles passe souvent par le bouche-à-oreille ou des événements comme le forum des associations, qui a lieu une fois par an. À l’époque, j’avais moi-même découvert cette activité grâce à une annonce dans le bulletin municipal. Aujourd’hui, nous collaborons également avec le club des aînés pour trouver des personnes intéressées à s’engager.

Cette année, nos bénévoles ont entre 56 et 88 ans, avec une moyenne autour de 60 ans. Beaucoup viennent du secteur de l’Éducation nationale ou du milieu médical, ce qui reflète une belle diversité de parcours.

Dans quel type d’établissement intervenez-vous et pourquoi ce choix ?

Sylvie Allo : Lorsque j’ai débuté comme bénévole, c’était sous l’impulsion de la mairie, qui jouait un rôle de relais entre les différentes structures locales. L’école et la crèche figuraient parmi les premières à exprimer des besoins : deux bénévoles étaient recherchés pour intervenir régulièrement. Peu à peu, les demandes ont évolué, et d’autres structures, comme les maternelles, se sont ajoutées. Cependant, l’engouement pour la crèche s’est réduit avec le temps, tandis que la bibliothèque est devenue un lieu central pour nos actions, en servant de véritable lien entre les enfants et les livres.

La bibliothèque incarne un tiers-lieu indispensable pour les enfants. Là-bas, les plus jeunes peuvent déambuler librement avec deux livres à la main, choisir ce qui leur plaît et se plonger dans la lecture, parfois dans un cadre qu’ils ne trouvent pas chez eux. Cette dynamique naturelle, où les enfants découvrent le plaisir de lire, est portée par une équipe dévouée qui sait créer un environnement accueillant et stimulant.

En Savoie, nous bénéficions du soutien de la Fédération des œuvres laïques, qui joue un rôle clé dans l’organisation et la coordination des bénévoles. Magalie, qui gère cet aspect, fait un travail remarquable en motivant les équipes et en proposant de nombreuses activités. Par exemple, en janvier, une formation aux premiers secours est prévue, mais tout au long de l’année, des ateliers et des événements autour de la lecture sont organisés. Ces initiatives ne profitent pas seulement aux enfants : elles permettent également aux bénévoles de se rencontrer, d’échanger et de créer une dynamique de groupe forte.

Nous entretenons cette cohésion à travers des moments conviviaux, comme des repas ou des pique-niques, et grâce à une communication fluide, notamment via un groupe WhatsApp très actif. Cette proximité entre bénévoles est essentielle pour maintenir l’engagement de chacun et garantir que tous trouvent leur place et leur satisfaction dans cette belle aventure qu’est Lire et faire lire.

