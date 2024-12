13 siècles d’histoire partagée entre France et Maghreb

Des siècles d’histoire partagée entre la France et le Maghreb

C’est une plongée dans treize siècles de relations entre la France et les populations issues du Maghreb, de l’Égypte et de l’Orient. Ce projet, mené par plus de trente spécialistes, retrace les liens souvent méconnus mais profonds avec cette aire culturelle étendue.

Du VIIIe siècle aux années 2020, les relations entre la France et ces territoires furent parfois conflictuelles, parfois fusionnelles, mais jamais interrompues. Le livre explore ces échanges à travers des prismes variés tels que l’histoire et la culture. Les migrations se sont intensifiées à partir du XIXe siècle, notamment en provenance de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc.

Les contributions croisées des historiens mettent en lumière la richesse et la diversité des influences des populations maghrébo-orientales sur la vie politique, économique, artistique et littéraire de la France. Et montrent comment ces générations d’immigrés ont façonné, et continuent de façonner, l’identité française.

Une partie des textes de cet ouvrage provient de La France arabo-orientale, paru en 2013 chez La Découverte. Mais ici, les textes sont repris dans une version augmentée et mise à jour, offrant un regard encore plus approfondi et actuel. Les illustrations de la précédente édition cèdent la place à une analyse détaillée et rigoureuse, appuyée par les contributions des meilleurs spécialistes du sujet.

Cet ouvrage montre que l’histoire des populations maghrébo-orientales en France n’est pas une rupture mais une continuité, ancrée dans treize siècles d’échanges et de métissage.

Les Éditions Philippe Rey nous en offrent les premières pages en avant-première :

Les contributeurs sont : Rabah Aissaoui, Elkbir Atouf, Léla Bencharif, Rachid Benzine, Fatima Besnaci-Lancou, Gilles Boëtsch, Saïd Bouamama, Hassan Boubakri, Ahmed Boubeker, François Clément, Peggy Derder, Éric Deroo, Pierre Fournié, Julien Gaertner, Piero-D. Galloro, Bernard Heyberger, Florence Jaillet, Raymond Kévorkian, Smaïn Laacher, Sandrine Lemaire, Jean-Yves Le Naour, Gilles Manceron, Abdallah Naaman, Christine Peltre, Belkacem Recham, Véronique Rieffel, Alain Ruscio, Ralph Schor, Stéphane de Tapia et John Tolan.

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com