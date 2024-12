10 ans après L'homme qui ment, le nouveau roman de Marc Lavoine

Dans un monde où les repères s’estompent, où les identités se brouillent et où le temps semble défier sa logique habituelle, un fils veille auprès de sa mère, dont les derniers jours s’écoulent. Est-ce son refus d’accepter la perte imminente de cette femme unique et irremplaçable qui le plonge dans cet état d’incertitude ?

De son côté, la mère paraît sombrer dans une confusion mentale. Mais ce qui pourrait s’apparenter à de la démence ne serait-il pas, au fond, une manière pour elle de réinventer le monde à sa manière ?

Dans son nouveau récit, Quand arrivent les chevaux, Marc Lavoine rend hommage à sa mère, une femme exceptionnelle qui a profondément marqué sa vie. Au chevet de sa mère mourante, l’artiste tourmenté se tourne vers le rêve et l’imaginaire pour survivre à cette épreuve. À travers des réflexions intimes, Marc s’interroge sur la manière de réconcilier l’art et la douleur, la vie et la mort.

Il explore la lutte contre la perte de repères dans un monde en constante mutation. La disparition imminente de sa mère l’entraîne dans un voyage intérieur, une quête de sens qui l’amène à revisiter son héritage artistique et familial. Ce roman est une ode à l’amour maternel, un dialogue entre la réalité et l’imaginaire.

« Mon p’tit rat, J’espère que toutes mes histoires ne te perturbent pas trop et que tu commences à sentir le passage de mon âme vers la tienne. Je m’y suis préparée. Je sais que, pour toi, c’est un choc, mais il faut calmer le jeu, c’est pas la fin du monde, bien au contraire. C’est un grand rendez-vous que nous avons, toi et moi, mon rat. Je dois tout mettre en ordre de mon côté, j’y suis presque. Mais toi, tu as des choses à faire, si tu veux bien me faire confiance. »

Les éditions Fayard nous en proposent quelques pages, en avant-première :

Après le succès phénoménal de L'Homme qui ment, vendu à plus de 100 000 exemplaires, Marc Lavoine revient avec une œuvre sensible et émouvante. Reconnu pour ses talents d’interprète et de compositeur, il confirme ici sa place dans le monde littéraire avec un texte empreint de poésie et d’émotion.

Par Victor De Sepausy

