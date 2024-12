Les auteurs face aux violences sexistes et sexuelles : une enquête

Un total de 1462 personnes ont répondu complètement au questionnaire, soit un taux de réponse de 8 %. Parmi les répondants, 56 % sont des femmes, 41 % des hommes, 1 % des personnes non-binaires et 2 % n’ont pas précisé leur genre. Quant aux métiers, on relève une majorité de réalisatrices et réalisateurs, mais aussi 12 % de journalistes, 6 % d'écrivaines et écrivains, 6 % de traductrices et traducteurs, ou encore 1 % de dessinatrices et dessinateurs.

Une majorité de faits répétés



Un premier chiffre à mettre en exergue : 58 % rapportent avoir été victimes d’agissements sexistes, 26 % d'actes relevant du harcèlement sexuel et 13 % d’agressions sexuelles.

Concernant la perception de l’environnement de travail, 47 % des personnes interrogées estiment que leur milieu professionnel est peu sexiste, attribuant une note de 1 ou 2 sur 5. 29 % ont une perception modérée, avec une note de 3 sur 5, tandis que 24 % considèrent leur environnement de travail comme très sexiste, donnant une note de 4 ou 5 sur 5. Les femmes perçoivent davantage de sexisme, avec une note moyenne de 3 sur 5, contre 2 sur 5 pour les hommes.

En ce qui concerne les agissements sexistes, 36 % des personnes interrogées déclarent en avoir été victimes dans le cadre de leur travail, tandis que 22 % ont été témoins de tels comportements. Parmi les femmes, 58 % affirment avoir été victimes d’agissements sexistes, une proportion particulièrement élevée chez les femmes âgées de 30 à 39 ans, où ce chiffre atteint 68 %.

Sur la fréquence des faits, 88 % des victimes et témoins d’agissements sexistes rapportent des événements répétés. Parmi les réponses, 69 % mentionnent des faits remontant à plus de cinq ans, 39 % entre un et cinq ans, et 14 % cette année. En termes d’auteurs des faits, 94 % sont des hommes, principalement des collègues de travail (45 % des réponses), mais aussi des producteurs et productrices (45 %), des rédacteurs et rédactrices en chef (31 %), ainsi que des membres de l’équipe technique (31 %).

Une crainte des représailles

Les personnes intermittentes représentent la majorité des victimes et témoins d’agissements sexistes, avec 50 % des réponses. Les lieux les plus propices à ces comportements sont le bureau (60 %) et les tournages (42 %). Dans 14 % des cas, cela passe via SMS, mail ou appel téléphonique, et lors de festivals dans 9 % des cas.

Au sujet de la parole et les conséquences, 41 % des victimes ou témoins d’agissements sexistes n'ont pas évoqué les faits, principalement par crainte des répercussions professionnelles (49 %) et par méconnaissance des personnes-ressources et des dispositifs de prévention (30 %). Les comportements sexistes, parfois normalisés et intériorisés, n'ont été suivis d'actions correctives que dans 17 % des cas lorsque l'employeur était informé. Malgré cela, 72 % se confient à des collègues et 67 % à des amis.

Parmi 653 personnes touchées par le sexisme, 11 % reconnaissent avoir eux-mêmes agi de manière sexiste, et 81 % de ces auteurs ont répété leurs comportements plusieurs fois.

17 % ont été victimes et 13 % témoins, avec une prévalence notable chez les femmes de 30-39 ans (30 %) et 50-59 ans (32 %), et dans les secteurs du journalisme (31 %), de l'édition (32 %) et de la presse (33 %). La majorité des incidents, souvent répétés (72 %), remonte à plus de cinq ans (77 %), bien que certains soient plus récents.

2 % des personnes interrogées ont été victimes de viol, tandis que 0,5 % en ont été témoins. Parmi les femmes, 3 % rapportent avoir été victimes. Près de la moitié de ces victimes et témoins mentionnent que les faits se sont répétés. Concernant la prise de parole, environ la moitié des victimes et témoins n'ont pas discuté de leur expérience, principalement par peur des répercussions professionnelles. Pour ceux qui ont choisi de parler, le cercle amical est le premier à qui ils se confient, suivi des collègues, des professionnels de santé, et des forces de l’ordre.

Malgré tout, 79 % des personnes interrogées considèrent que la situation s’est améliorée ces cinq dernières années.

Cette enquête a par ailleurs récolté des témoignages. Pour un répondant : « Personne à l'époque n’a su ou voulu nous entendre », et les violences verbales « sont omniprésentes ». Les inégalités professionnelles persistent, surtout dans les milieux où « il n’y a quasiment que des hommes sur les très grosses productions », ajoute un autre. La précarité accentue la subordination, rendant les victimes vulnérables face à « des commanditaires prédateurs », pour un troisième.

Face à ces chiffres, la Scam explique qu'elle suivra attentivement les conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les violences sexistes et sexuelles, ainsi que le plan de lutte récemment annoncé par le ministère de la Culture. Elle appelle l’ensemble du secteur culturel à prendre pleinement conscience des résultats de cette enquête et souligne l’urgence de mettre en œuvre des mesures concrètes en matière de prévention, de sanction et d’accompagnement des victimes.

« Toutefois, la Scam reconnaît que ces initiatives, pour être efficaces, nécessiteront une transformation profonde des mentalités et des rapports de pouvoir au sein du secteur », conclut l'organisme.

Crédits photo : Suzanne victime de harcèlement dans le récit biblique de Suzanne et les vieillards (représentée dans une œuvre de Giuseppe Bartolomeo Chiari). Domaine Public.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com