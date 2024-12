Édition : faut-il céder ses droits à l'IA au nom du progrès ?

Deux acteurs majeurs du capital-investissement en France, RD Invest et Finovam Gestion, annoncent un investissement stratégique de 1 million € dans BiblioOnDemand, une librairie numérique, via leurs fonds respectifs Nord Création et FINOVAM 2. Cette opération de 1 million d’euros marque une étape significative pour soutenir des entreprises à fort potentiel dans les secteurs technologiques et culturels, en répondant aux besoins émergents des bibliothèques et centres de documentation.