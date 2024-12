Six romans en compétition pour le Prix du Roman d'Écologie 2025

Le comité de sélection du Prix du roman d'écologie coprésidé par Laurent Quintreau et Lucile Schmid, s'est réuni le 10 décembre.

Après délibération, les six romans sélectionnés pour le Prix en 2025 sont :



Cabane, d'Abel Quentin aux Editions de l'Observatoire



Sister-ship, d'Elisabeth Filhol aux éditions P.O.L



Mélusine reloaded, de Laure Gauthier aux éditions Corti



Dors ton sommeil de brute, de Carole Martinez aux éditions Gallimard



Malville, d'Emmanuel Ruben aux Editions Stock



Ceux du lac, de Corinne Royer aux éditions du Seuil

Le Prix du Roman d’Écologie s’associe à Strasbourg, Capitale mondiale du livre UNESCO 2024, pour cette nouvelle édition. Le Prix sera remis à Strasbourg le 15 avril 2025, dans le cadre des Rencontres Internationales pour l’Écologie du livre, organisées les 15 et 16 avril à l’Université de Strasbourg. Cet événement, organisé en partenariat avec l’Université de Strasbourg et la Région Grand Est, marquera la clôture de cette année toute particulière, et a pour objectif de donner une portée internationale aux réflexions sur l’écologie dans le domaine du livre.

Le Jury



Le jury se compose de Sébastien Billard, Alice Ferney, Pauline Frileux, Elizabeth Guillon, Alexis Jenni, Laure Limongi, Laurent Quintreau, Pierre Schoentjes et Lucile Schmid.

À l’occasion de cette édition spéciale placée sous le signe de la labellisation Capitale mondiale du livre, cinq Strasbourgeois et Strasbourgeoises – Samuel Cordier, directeur du Musée zoologique de la Ville de Strasbourg, Guillaume Gast, responsable de la médiathèque Frida Kahlo, Yves Zimmerman, directeur de projet Agenda 2030 de la Ville de Strasbourg, Martine Gemmerlé, directrice du Service des bibliothèques de l'Université de Strasbourg, et Joëlle Buch, médiatrice culturelle et blogueuse littéraire – ainsi que huit étudiants strasbourgeois viennent enrichir sa composition.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com