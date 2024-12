Boualem Sansal : “Pour la liberté, sans instrumentalisation

Dans le cas de Sansal, comme dans celui des centaines de militants du Hirak algérien encore emprisonnés, il ne s’agit pas de soutenir ou de condamner leurs positions, mais de défendre un principe fondamental : aucune pensée ne devrait être privée de sa voix. La répression ne saurait tenir lieu de réponse à une idée. La pluralité des voix, même dissonantes, est la condition de tout progrès social.

Nous devons éviter deux écueils : d’une part, réduire cette affaire à un outil pour des agendas politiques extérieurs, qu’ils soient de droite ou de gauche ; d’autre part, confondre la critique des idées avec la justification de leur répression.

Sansal n’a pas à être érigé en porte-étendard d’un camp ni à être diabolisé par un autre. Il doit être libéré, tout simplement, parce qu’il est inacceptable d’emprisonner un homme pour ses opinions.

Dans le même esprit, rejoignant l’appel d’Amnesty International, nous demandons la libération de toutes les personnes actuellement détenues dans les geôles algériennes pour avoir exprimé leurs opinions ou participé à des manifestations pacifiques du Hirak. Leur libération est tout aussi importante que celle de Boualem Sansal, et on ne saurait s’émouvoir de l’emprisonnement de celui-ci et fermer les yeux sur celui de ces militants.

La liberté d’expression ne saurait être fragmentée. Si elle est restreinte pour quelques-uns, elle est fragilisée pour tous. C’est pourquoi nous demandons la libération immédiate et sans condition de Boualem Sansal et de tous les prisonniers d’opinion algériens.

Non par soutien à leurs idées, non pour nous opposer au régime du président Abdelmadjid Tebboune, mais par attachement au peuple algérien et par fidélité à un principe qui transcende nos divergences : la liberté comme condition de la dignité humaine et de la justice.

Par David Pathé Camus

