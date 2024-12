Gabriella Zalapì, Prix Roman des étudiants France Culture 2025  

Parmi les finalistes de cette 12e édition figuraient Archipels d’Hélène Gaudy (L’Olivier), Nord Sentinelle de Jérôme Ferrari (Actes Sud), Ann d’Angleterre de Julia Deck (Seuil), et Aucun respect d’Emmanuelle Lambert (Stock). L’événement est soutenu par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le Centre national du livre, en partenariat avec Le Nouvel Obs.

Ilaria ou la conquête de la désobéissance raconte l’histoire d’Ilaria, une petite fille de huit ans qui, un jour de mai 1980, monte dans la voiture de Fulvio, son père, à la sortie de l’école. Ils voyagent à travers l'Italie, de petits hôtels en aires d’autoroute, écoutant la radio et jouant ensemble.

Ilaria y apprend à conduire et à mentir, découvrant Milan, Trieste, puis un internat à Rome, avant de mener une existence paysanne ensoleillée en Sicile. Ce périple, ressemblant à une enfance presque normale, est marqué par les excès du père, décrit comme un « guépard nerveux » au milieu d'un nuage de nicotine.

Le style de Zalapì, caractérisé par une langue rapide et précise, sans sentimentalisme, expose l'effondrement intérieur d'une fille qui, seule, doit apprendre à naviguer dans la vie. Comme dans ses œuvres antérieures, l'autrice privilégie des phrases courtes et une écriture dépouillée, visant la clarté et l'économie de mots pour peindre le portrait d'un père piégé par ses propres actions et d'une fille prise au piège entre des loyautés contradictoires, le tout avec une approche délibérément lumineuse.

Née en Angleterre, de nationalités italienne et suisse, Gabriella Zalapì vit à Paris. Son premier roman, Antonia (Zoé, 2019), lui a valu le Grand Prix de l’héroïne Madame Figaro 2019 et le Prix Bibliomedia 2020. Son deuxième roman, Willibald (Zoé, 2022), abordant le thème de l’exil à travers le sacrifice d’Abraham, a confirmé sa réputation d’auteure significative dans le paysage littéraire, recevant l’éloge de la critique.

Le Prix Roman des étudiants a mis en compétition cinq romans cette année, attirant 2500 jurés-étudiants, soit 1000 de plus que l'année précédente. Au cours de ces 9 semaines de débats passionnés sur la plateforme Discord, les participants ont eu l'opportunité de rencontrer les auteurs à 26 reprises lors d'événements organisés dans des universités à travers toute la France.

L'édition précédente a été remportée par Salma El Moumni pour son premier roman, Adieu Tanger, publié aux éditions Grasset.

