Rencontres et tendances : les chemins de la littérature ado à Grasse

Contre les snobismes et les moues dédaigneuses (« ce n’est pas de l’art »), Aragon prit dès le début le parti de la photographie et du cinéma, nouant dans ces univers des relations fécondes et durables. L'historienne de la photographie Damarice Amao (centre Pompidou) et l'historienne du cinéma Valérie Vignaux (université de Caen) mettront en lumière cette relation entre le poète et ces deux arts surréalistes de l'image.