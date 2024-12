Élise Turcotte remporte pour la seconde fois le Grand Prix du livre de Montréal  

Depuis 1965, le Grand Prix du livre de Montréal récompense l’originalité et la qualité des œuvres littéraires d’auteurs ayant un lien particulier avec la ville. Destiné à promouvoir la créativité et à mettre en lumière la richesse de la scène éditoriale montréalaise, ce prix s’accompagne d’une bourse de 15.000 $ pour le lauréat, tandis que les quatre finalistes reçoivent chacun une somme de 1 000 $.

Le jury, composé de figures représentatives de la diversité littéraire et intellectuelle montréalaises, reflète les multiples courants de l’industrie du livre. Pour la troisième année consécutive, la poète et romancière Carole David préside les délibérations, accompagnée de Daniel Grenier, Marie-Pascale Huglo, Josianne Létourneau, Luba Markovskaia et Akos Verboczy. Ensemble, ils ont distingué des œuvres marquant par leur richesse thématique, leur inventivité narrative et leur contribution à la pluralité littéraire de la ville.

Le Grand Prix du livre de Montréal 2024 a été remis à l’autrice pour son Autoportrait d’une autre. Lors de la cérémonie, Valérie Plante a salué une œuvre qui offre « une réflexion profonde sur notre humanité et notre histoire collective ». Élise Turcotte a également reçu une reliure unique de son livre, réalisée par l’atelier moderne de Delphine Platten.

Cette oeuvre a séduit le jury par sa capacité à mêler l’intime et l’universel, explorant les liens entre l’histoire personnelle et les mouvements culturels et intellectuels des décennies passées.

Avec une grande liberté d’écriture, l’autrice cherche à raviver la mémoire d’une femme dont la vie ne doit pas être oubliée, une enquête qui ne sera jamais véritablement résolue. L’histoire intime et familiale qui s’esquisse croise l’histoire culturelle et intellectuelle des années 60, 70 et 80. Il s’agit d’une exploration de soi très habilement tournée vers l’autre dans une écriture fluide et envoutante. Une généalogie de la tristesse investie d’un élan vital de fait de complicités, d’inquiétude et d’espoir. — Carole David, présidente du jury, poète et romancière

Avec cette nouvelle victoire, elle rejoint un cercle restreint d’auteurs ayant été primés à deux reprises depuis la création du prix.

Poète, nouvelliste et romancière, elle est une figure importante de la littérature québécoise. Elle a notamment reçu le prix Athanase-David en 2024 pour l’ensemble de son œuvre, ainsi que le Prix littéraire du Gouverneur général pour La maison étrangère (Leméac, 2002) et le prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec pour L’apparition du chevreuil (Alto, 2019).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits Image : © Justine Latour (Alto)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com