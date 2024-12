Adonis : “La poésie vit au-delà du temps, du lieu et de la culture”

La Maison de l’Amérique latine, la Société des Amis et Lecteurs de Roger Caillois et le P.E.N Club Français, annoncent les lauréats du Prix Roger Caillois 2024. Créé en 1991, il récompense chaque année un auteur latino-américain et un auteur francophone. Depuis 2007, un prix de l'essai est également attribué, et depuis 2016, un prix de l'édition distingue un éditeur, un créateur de collection ou de revue, ou encore un traducteur. Remise des récompenses littéraires en janvier 2025.