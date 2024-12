Apprendre à gérer les personnes toxiques

BONNES FEUILLES – En France, une personne sur deux se dit fatiguée, un état causé par divers facteurs internes et externes qui stimulent ou épuisent le corps. Pour préserver son énergie et sa vitalité, l’équilibre repose sur trois piliers : bien manger, bouger, et se reposer. Émilie Félix, cheffe et autrice, propose dans son manuel illustré une approche simple et multiculturelle en cinq étapes pour intégrer des pratiques anti-fatigue dans la vie quotidienne. Elle y développe une cuisine revitalisante, adaptée à tous, inspirée de principes ancestraux pour soutenir un bien-être durable.