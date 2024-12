À table avec Jean Dutourd !

Les trois premières phrases du roman donnent admirablement le ton : « Mon père, qui a le goût de la tradition, nous réunit à déjeuner tous les lundis, mon oncle et moi. Mon père est auvergnat, mon oncle bourguignon. Moi, je suis le fils de mon père et le neveu de mon oncle. »

Trois personnages autour d’une table, donc : Jean Dutourd, jeune lion tout disposé à dévorer le monde mais qui pour l’heure n’a pas publié le moindre livre (et qui vit dans la gêne avec son épouse et leurs deux enfants) ; le père, dentiste parisien de son état, fort en gueule et jouisseur invétéré (ses forfanteries font rire tant elles sont dites avec une bonne conscience que lui-même savoure avec éclat) ; et puis l’oncle, infiniment plus mesuré que les deux autres, à la fois sage et hésitant, homme de science pour qui deux et deux font toujours quatre (ce qui ne l’empêche pas d’être un grand amateur d’histoires lestes et de jeux de mots). Surgit quelquefois Hélène, la cuisinière, dont le caractère bien trempé n’est pas sans effrayer secrètement le père (qui n’avouerait cet effroi pour rien au monde).

Toute une époque et un art de vivre ressuscités

Et c’est un curieux contraste que la bonne humeur presque omniprésente de ce déjeuner (où l’on plaisante, où l’on s’amuse, où l’on se raconte des souvenirs tantôt cocasses tantôt héroïques, bref : où se déploie cet esprit français si savoureux qui n’a cessé d’irriguer la littérature française depuis Montaigne et Rabelais jusqu’à Proust, Montherlant et Marcel Aymé) et l’époque encore difficile dans laquelle se déroulent ces agapes — à savoir l’immédiat après-guerre où la disette et le marché noir règnent toujours (le père prétend d’ailleurs drôlement s’être « prostitué » pour acquérir la nourriture qu’il offre à ses deux invités).

Mais la force des Français ne serait-elle pas, justement, face à l’adversité, de savoir prendre l’existence avec légèreté — pour peu qu’ils soient tout à fait sûrs de ce qu’ils sont et veuillent bien croire en eux-mêmes ? Peut-être, incidemment, est-ce ce qu’illustre ce Déjeuner.

Dutourd avait-il conscience, en 1947, avec Le Déjeuner du lundi, de publier un roman particulièrement original ? Mine de rien, et bien qu’elle se dévore, cette œuvre est un tour de force littéraire : c’est en effet un roman sans intrigue, sans suspense, sans rebondissements, sans autre objet que ce repas, que ces conversations, ainsi que le plaisir (mêlé d’émotion pudique) qu’éprouvent à être ensemble le jeune Dutourd, son père et son oncle ; c’est en outre un roman qui se déroule exactement dans le temps même où on le lit, sans ellipse narrative, et dont chaque réplique brille par sa justesse (l’auteur excellant à peindre et caractériser ses personnages par la manière dont ils s’expriment) ; c’est enfin un livre dans lequel

Dutourd est parvenu à capter (sans l’avoir voulu, le plus naturellement du monde) un art de vivre typique d’une certaine France populaire, savoureuse, qui tend à disparaître — mais dont nous aurons pour toujours (grâce à lui) un puissant aperçu.

La quatrième de couverture affirme que « Le Déjeuner du lundi n’a rien perdu de sa fraîcheur et demeure une œuvre novatrice et inspirante » : on ne saurait mieux dire. Précisons en outre que cette réédition est agrémentée d’une postface et de documents que nous devons à un fin connaisseur de l’œuvre (et de la vie) de Jean Dutourd, Max Bergez, qui s’applique à donner une riche et lumineuse idée des conditions dans lesquelles le jeune écrivain composa ce succulent Déjeuner.

On découvre même deux lettres inédites, du grand Thomas Mann et de Louis-René des Forêts, félicitant Dutourd d’avoir écrit une œuvre étrange et captivante ! Tous ces suppléments ajoutent au plaisir du roman, et le prolongent délicieusement.

Voulez-vous rendre vos proches heureux ? Partagez avec eux Le Déjeuner du lundi. Ils vous diront merci

