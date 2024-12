Vitamines, minéraux et oligoéléments

BONNES FEUILLES – Best-seller aux États-Unis, ce livre thérapeutique explore l’impact du racisme et du trauma racial sur les corps et les esprits. Aussi bien pour ceux qui sont « victimes de racisme » que pour ceux qui veulent guérir notre société de ce fléau et qui souhaitent contribuer à une société plus juste et inclusive, traduit de l’américain par Ysiaka Anam et Caroline Constant.