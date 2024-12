Editis renforce sa stratégie en mangas et webtoons

Aurélie Denoize est nommée directrice de Kurokawa et Kotoon, prenant ses fonctions dès le 1er décembre. Forte de son expérience en tant que directrice marketing pour Pocket, 10/18, PKJ, Fleuve Éditions et Kurokawa depuis sa création, Aurélie Denoize apporte une connaissance approfondie des équipes, du marché des mangas et des enjeux spécifiques de Kurokawa.

Son expertise sera un atout pour poursuivre et accélérer le développement de la maison. Elle travaillera aux côtés d’Adeline Laborie, promue directrice éditoriale, et de Grégoire Hellot, directeur de collection et figure clé des succès de Kurokawa depuis son lancement.

